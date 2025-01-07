Как Трамп может наказать Путина за провал переговоров: Пионтковский спрогнозировал сценарий

Дональд Трамп не раз заявлял, что сможет посадить Владимира Путина за стол переговоров. Но пока мы видим, что глава Кремля к ним не готов и продолжает выдвигать свои циничные условия.

Одним из вариантов наказания для Путина за срыв переговоров называли предоставление Украине еще большего количества военной помощи. Но как рассказал 24 Каналу российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, вряд ли такой сценарий возможен.

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Что может сделать Трамп

Стоит помнить, что в окружении Трампа есть люди, которым важны российские деньги, которые заинтересованы в бизнесе в России. Поэтому они хотят повлиять на нового президента и не позволить ему предоставить Украине как можно больше оружия. Этого не стоит ожидать.

Итак, возможно продолжение политики Джозефа Байдена, но с усилением помощи. Трамп будет вынужден отказаться от своего обещания отменить разрешение на нанесение дальнобойных ударов по России. Он может дать достаточно оружия, чтобы оккупанты даже не могли думать об усилении наступления, но ничего кардинально большего.

На фоне этого инициативу может перенять Эммануэль Макрон и европейцы. Им лишь нужно доставить в Украину самолеты с полными экипажами. Я вижу такой сценарий: провал переговоров, Путин виновник этого, Трамп под давлением проукраинских сил это признает и откажется от своих антиукраинских фантазий,

– сказал Андрей Пионтковский.

Также Трамп думает, что на Европу следует возложить больше ответственности за поддержку Украины в войне. В конечном итоге это может обернуться усилением обороноспособности нашего государства именно благодаря Европе.