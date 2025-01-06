Что означают слова российского диктатора о "компромиссах", объяснил 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Он оценил, насколько реалистично завершение войны в этом году.

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Почему Путин заговорил о "компромиссах" и как это повлияет на завершение войны

В течение последнего месяца Путин потерпел несколько серьезных провалов. В частности, его войска потерпели поражение в Сирии, куда Россия вложила сколько времени и усилий. Российский президент потерял свой единственный порт в Средиземном море в Тартусе и в конце концов был вынужден вывести свои войска из Сирии.

Кроме этого, украинские спецслужбы ликвидировали генерала Игоря Кириллова и его заместителя, что тоже стало тяжелым ударом для самого Путина.

Когда Путин начинает говорить о "компромиссах", то понимаешь, что на самом деле эти вещи начинают впивать на него и на сам Кремль. Мы такого еще не слышали от российского диктатора за последние три года,

– заметил Гемиш де Бреттон-Гордон.

Учитывая то, что Дональд Трамп через две недели войдет в Белый дом, а издания прогнозируют завершение войны, по мнению полковника армии Великобритании в отставке, Путин не сможет долго продолжать эту войну.

Скоро все изменится. Вероятно, Путин и россияне думали, что Трамп станет на их сторону, но это, похоже, абсолютно не так. Я надеюсь, что война закончится в этом году, ведь сейчас все складывается не в пользу Путина,

– сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он предположил, что Трамп поставит Путину ультиматум – или Россия соглашается на прекращение огня на условиях Трампа и Зеленского, или США полностью поддержат Украину. Прекращение огня и мирное соглашение должны быть на условиях, с которыми согласится Украина – это ключевое.

Почему войска КНДР на Курщине показали слабость России

Вмешательство Северной Кореи в войну много говорит о России на данный момент. Это показывает, как отчаянно Путин пытается привлекать больше солдат для войны. Он не может больше собрать россиян для войны, поэтому вынужден покупать солдат из КНДР.

Если смотреть с положительной перспективы Украины, то это показывает, что российская структура разрушается, поэтому США и Запад должны продолжать давить на Россию и поддерживать украинцев,

– добавил полковник армии Великобритании в отставке.

К слову, президент Владимир Зеленский сообщил, что почти треть северокорейцев, которую прибыли воевать в Россию, уже уничтожены. Впрочем, по словам президента, КНДР может отправить в Россию еще 30 – 40 тысяч солдат.