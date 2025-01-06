Що означають слова російського диктатора про "компроміси", пояснив 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Він оцінив, наскільки реалістичне завершення війни цьогоріч.

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Чому Путін заговорив про "компроміси" та як це вплине на завершення війни

Протягом останнього місяця Путін зазнав кількох серйозних провалів. Зокрема, його війська зазнали поразки у Сирії, куди Росія вклала скільки часу та зусиль. Російський президент втратив свій єдиний порт у Середземному морі у Тартусі та врешті-решт був змушений вивести свої війська з Сирії.

Крім цього, українські спецслужби ліквідували генерала Ігоря Кирилова та його заступника, що теж стало важким ударом для самого Путіна.

Коли Путін починає говорити про "компроміси", то розумієш, що насправді ці речі починають впивати на нього та на сам Кремль. Ми такого ще не чули від російського диктатора за останні три роки,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Враховуючи те, що Дональд Трамп через два тижні увійде до Білого дому, а видання прогнозують завершення війни, на думку полковника армії Великої Британії у відставці, Путін не зможе довго продовжувати цю війну.

Скоро все зміниться. Ймовірно, Путін й росіяни думали, що Трамп стане на їхній бік, але це, схоже, абсолютно не так. Я сподіваюся, що війна закінчиться цього року, адже зараз все складається не на користь Путіна,

– мовив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він припустив, що Трамп поставить Путіну ультиматум – або Росія погоджується на припинення вогню на умовах Трампа та Зеленського, або США повністю підтримають Україну. Припинення вогню та мирна угода мають бути на умовах, з якими погодиться Україна – це ключове.

Чому війська КНДР на Курщині показали слабкість Росії

Втручання Північної Кореї у війну багато говорить про Росію на цей момент. Це показує, як відчайдушно Путін намагається залучати більше солдатів для війни. Він не може більше зібрати росіян для війни, тому змушений купувати солдатів з КНДР.

Якщо дивитися з позитивної перспективи України, то це показує, що російська структура руйнується, тому США та Захід повинні продовжувати тиснути на Росію та підтримувати українців,

– додав полковник армії Великої Британії у відставці.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що майже третина північнокорейців, яку прибули воювати до Росії, вже знищені. Втім, за словами президента, КНДР може відправити до Росії ще 30 – 40 тисяч солдатів.