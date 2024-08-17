В западных СМИ со ссылкой на официальных лиц утверждают, что операция Украины в Курской области срывает тайные усилия по частичному прекращению огня с Россией. Там говорят, что ранее якобы Украина и Россия намеревались провести непрямые переговоры в Катаре.

Стороны должны были договариваться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Соответствующее соглашение якобы должны были бы заключить в этом месяце.

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На Западе заявляют об определенном "сдвиге для обеих стран"

Западные дипломаты и официальные лица утверждают, что это означало бы частичное прекращение огня.

Но непрямые переговоры, когда катарцы выступали посредниками и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область... О возможной договоренности и запланированном саммите ранее не сообщалось,

– пишет The Washington Post.

Там добавили, что изъявленное желание участвовать в переговорах якобы свидетельствует об определенном "сдвиге для обеих стран". В то же время они напомнили, как президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассмотрит полное прекращение огня, только если Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, в частности, и из Крыма.

При этом российский диктатор Путин требовал, чтобы Украина сначала уступила четыре украинских региона. К слову, не все территории, на которые посягнул президент России, являются оккупированными. Эти земли Путин хотел объявить частью России.

"Украинские и российские официальные лица не встречались лицом к лицу для переговоров с первых месяцев войны, когда делегации обеих сторон собрались для тайных переговоров в Стамбуле. Впоследствии эти переговоры сорвались. Позже стороны договорились о зерновом соглашении, которое привело к временному снятию Россией морской блокады, что позволило Украине транспортировать зерно через Черное море. Это также потерпело крах через несколько месяцев, когда Россия вышла из соглашения. Другие попытки создать гуманитарные коридоры в основном провалились", – пишет издание.

Что говорят о вероятных переговорах стороны

В издании утверждают, что российские официальные лица прорыв границы в Курской области назвали "эскалацией".

Россия "не срывала переговоры, они сказали, дайте нам время",

– цитирует WP дипломата, информированного о переговорах.

Изданию удалось взять комментарий в Офисе Президента Украины. Там сообщили, что встреча перенесена "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но она обязательно состоится в онлайн-формате 22 августа.

В то же время в издании говорят, что Киев якобы имел неоднозначные ожидания относительно успеха переговоров.

В The Washington Post также утверждают, что Путин публично пообещал не смягчать свою позицию на переговорах из-за нападения на территорию России. "Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", – сказал один из российских дипломатов.

"Белый дом отказался комментировать эту историю. Администрация Байдена давно заявляла, что сроки и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должны решать только Украина", – добавило издание, добавляя утверждения украинских официальных лиц, что Украина всегда положительно относилась к переговорам, но требовала уважения к полной территориальной целостности Украины.