Путин отчаянно хочет перемирия, – Пионтковский назвал причину

Российский диктатор Путин всячески пытается достичь перемирия, чтобы прекратить боевые действия. Он понимает, что сейчас ситуация разворачивается не в его пользу.

Об этом рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский в разговоре с Романом Цымбалюком, передает 24 канал. По его словам, со временем Кремль вбрасывает все более жалкие призывы к перемирию.

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Он вспомнил недавнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который в очередной раз призвал США вернуться к переговорам с Россией. Тот говорил, что нужно всего лишь "понять обеспокоенность Кремля", сформулированную в декабре 2021 года, но не обязательно все выполнять. Тогда Россия потребовала, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года.

Путин отчаянно хочет перемирия

Как отмечает Пионтковский, сейчас Путин всячески пытается достичь перемирия, чтобы заморозить ситуацию. Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.

Сейчас он отчаянно хочет перемирия и прекращения огня, чтобы сохранить жизнь. Ему нужно остановить наступление украинской армии, прекратить поставки оружия,

– отметил Пионтковский.

Параллельно Россия наносит ракетные удары по энергетической системе Украины, чтобы заставить политическое руководство пойти на переговоры. Однако это только увеличивает ненависть к российским оккупантам.

Пионтковский отмечает, что Украина "побила" карту Путина по уничтожению энергосистемы. Кроме того, такие удары увеличивают решительность у международных партнеров по предоставлению оружия. Он даже намекает, что в ближайшие несколько недель могут быть хорошие новости по ракетам ATACMS на HIMARS на 300 километров.

Путин отчаянно хочет перемирия – Пионтковский: смотрите видео

Напомним, 31 октября российский диктатор Путин снова вылез из бункера и дал пресс-конференцию. Он в очередной раз сидел за длинным столом и распространял маразматические заявления.

Путин снова стал жаловаться, что Украина не хочет выполнять требования России и не собирается идти на переговоры. Глава Кремля даже заявил, что он готов ждать, когда Киев решит пойти на переговоры.