Уже "лезет" к Трампу: почему Путин боится прямых переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин действительно боится прямых переговоров с Украиной. Ему нужен другой сценарий.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов, отметив, что переговоры Украины и России – не то, что входит в планы Путина. Диктатор специально "прижимается" к Дональду Трампу.

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Какой вариант является самым выгодным для Украины

Как отметил Богданов, Путин считает, что сейчас ведет войну против Запада. Он пытается всячески организовать переговоры с Дональдом Трампом в обход Украины.

Если он начнет прямые переговоры с Зеленским, то это будет означать, что Путин не будет сидеть за столом с Трампом – лидером крупнейшей в мире страны. А Трамп просто будет мирить двух соседей. Это спускает Путина с уровня "небожителей", куда он себя относит, до уровня "я теперь не президент, который делит мир с Си и Трампом, а человек, которого Трамп заставляет что-то подписать. А я этого не хочу",

– сказал Богданов.

Вряд ли Путину вообще нужно перемирие. Его основная задача – быть на равных с Трампом. Даже во время Минских соглашений Путин позиционировал себя не как участником переговоров, а как "арбитром" между Украиной и сепаратистами.

Несколько парадоксально, но Украине важно, чтобы на переговорах был Трамп и Путин. Российскому диктатору нужен только президент США. А Трампу вообще все равно. Ему важно реализовать две задачи: чтобы было подписано перемирие и чтобы его не нарушили за время каденции Трампа.

Нам идеально, чтобы мы смогли выпрыгнуть из войны, "заморозиться" и получить гарантии безопасности. Также важно продолжить и военную, и политическую интеграцию с Европой. Далее нужно наблюдать, как Трамп, Си и Путин будут пробовать "сжечь" планету. У них есть что делить в Азии, на Ближнем Востоке. А нам и Европе надо оставаться в стороне от этих процессов,

– отметил Богданов.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский отметил, что Путин боится прямых переговоров с Украиной. Он будет считать это слабостью и проигрышем. Российский диктатор не хочет настоящих переговоров. Он будет всячески затягивать время и пробовать избежать завершения войны.