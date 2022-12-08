Переговоры возможны, когда Украина и Россия согласуют график трибунала в Ялте, – Подоляк

На предстоящих переговорах Украины и России будут обсуждаться размер компенсационных выплат и график заседаний спецтрибунала для российских военных преступников. Переговоры будут проходить в Ялте.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что только так миру и Украине будет ясно, что Россия вернулась к международному праву.

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Россия должна пройти трансформацию

Подоляк напомнил, что Россия должна вывести войска и уволить временно оккупированные территории, чтобы переговоры состоялись. Также он убежден, что российские элиты должны "пройти через трансформацию".

И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возвращение России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте,

– написал Подоляк.

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