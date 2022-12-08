Переговоры возможны, когда Украина и Россия согласуют график трибунала в Ялте, – Подоляк
Источник:Михаил Подоляк
На предстоящих переговорах Украины и России будут обсуждаться размер компенсационных выплат и график заседаний спецтрибунала для российских военных преступников. Переговоры будут проходить в Ялте.
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что только так миру и Украине будет ясно, что Россия вернулась к международному праву.
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Россия должна пройти трансформацию
Подоляк напомнил, что Россия должна вывести войска и уволить временно оккупированные территории, чтобы переговоры состоялись. Также он убежден, что российские элиты должны "пройти через трансформацию".
И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возвращение России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте,
– написал Подоляк.
Есть ли вероятность переговоров: последние новости
- Президент США Джо Байден недавно заявил, что рассматривает возможность переговоров с Путиным. Но они возможны только при условии, что диктатор проявит интерес к тому, чтобы прекратить войну в Украине. Пока этого не наблюдает никто.
- При российском диктаторе ответил его муртад Песков. Россия назвала вывод войск невозможным.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины может закончиться исключительно диалогом за столом переговоров. Но, чтобы это произошло, необходимо нашу страну поддерживать и помогать ей одолеть врага.