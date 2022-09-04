В кремле уже фантазируют, что "посадят" за стол переговоров не только Киев, но и Запад

Оккупанты продолжают фантазировать о мирных переговорах с Украиной. Более того, им уже кажется, что участие в них должен принимать и Запад.

Российские пропагандисты распространяют соответствующие заявления пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова. Тот уже говорит, что так называемая спецоперация идет своим ходом вместо обычного, что она идет по плану, сообщает 24 канал.

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Мечты пескова о переговорах

Приспешник путина песков заявил пропагандисту, что россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом далее использует нарратив о том, что почему-то должны выполнять условия москвы. В то же время наш президент уже давно говорил, что никаких переговоров сейчас быть не может. Все по местам расставят ВСУ.

Более того, песков даже мечтает, что Запад тоже должен идти на переговоры с россией. Уже ему мерещится свет в конце тоннеля, то есть что кризис между россией и Западом должен разрешиться за столом переговоров.

Но песков должен признать, что переговоры, если и будут, то скорее поздно, чем рано. Он заметно преувеличивает значение россии в мире. Ведь говорит, что действия Запада по отношению к его стране якобы вызвали так называемый "большой мировой шторм". Но песков вынужден признать правду, что для этого есть объективные причины. Что касается субъективных, то здесь ясно, что во всем виноваты США и страны Европы. У россии всегда виноват кто-то третий, только бы не действия ее власти.

Переговоры между Украиной и россией

Большинство россиян по-прежнему поддерживают войну. В россии за лето несущественно уменьшился процент людей, поддерживающих войну в Украине. Всего 44% опрошенных выступили за "мирные переговоры". Большинство из них – это люди в возрасте 18 – 39 лет.

В россии решили, что готовы к переговорам с Украиной и даже назвали свои "условия" Киеву. Более того, москва якобы ждет, пока украинская сторона сама предложит сесть за стол переговоров. В российских СМИ появилось видео, где глава партии ЛДПР, представитель делегации россии леонид слуцкий рассудительно объясняет, что его страна-агрессор готова к переговорам.

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