В Офисе Президента честно ответили, что сейчас происходит в переговорах между Украиной и Россией
- Переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются. Но Москва не демонстрирует конструктива и желания прекращать войну.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит с переговорами.
Переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются. Если позиция Киева является вполне профессиональной, то Москва не демонстрирует конструктива и желания прекращать войну.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что и Соединенные Штаты, и европейские партнеры видят, что Украина действует вполне профессионально и системно, несмотря на то, что Россия неспровоцированная напала на наше государство. С Россией же совсем другая история.
В каком состоянии сейчас переговоры?
По словам Подоляка, Россия продолжает каждый день бить по гражданскому населению Украины. Это демонстрирует, что враг не желает осуществлять реалистичный переговорный процесс, где единственная возможная формула – остановиться на нынешней линии фронта.
Россия пытается показать, что у нее есть определенное количество ресурса, который они могут использовать, чтобы давить на Украину. Соединенные Штаты же фиксируют, что Россия усложняет мирные переговоры. Но пока что там аккуратно высказываются в отношении страны-агрессора.
Также не стоит забывать, что продолжается конфликт США и Израиля на Ближнем Востоке. Он влияет на проведение переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Есть вопросы безопасности и логистические вопросы относительно следующей встречи. Да и сами США сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке.
Переговоры продолжаются. Позиция Украины на этих переговорах является абсолютно прозрачной. Позиция России пока, к сожалению, не меняется. Это связано с непониманием Путина того, что происходит на фронте и непониманием того, что происходит с ресурсностью РФ. Он все еще надеется, что может где-то нажать. И есть посредник – США, которые осознают, кто работает системно, а кто – тянет время,
– сказал Подоляк.
Обратите внимание! 9 марта Дональд Трамп провел разговор с диктатором Путиным. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, события в Венесуэле и ситуацию с трехсторонними переговорами по миру в Украине.
Мирные переговоры: последние новости
- 9 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что мирные переговоры, которые были запланированы на эту неделю, перенесены. Сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на конфликте с Ираном.
- Политолог Вадим Денисенко считает, что переговорный процесс по завершению войны в Украине вообще может быть переформатирован. Туда могут присоединиться как европейские страны, так и Китай.
- Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп до сих пор считает реальным достижение мира в войне России против Украины. Она вспомнила об обмене пленными, который удалось организовать по результатам переговоров.