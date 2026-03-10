В Офисе Президента честно ответили, что сейчас происходит в переговорах между Украиной и Россией

Переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются. Если позиция Киева является вполне профессиональной, то Москва не демонстрирует конструктива и желания прекращать войну.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что и Соединенные Штаты, и европейские партнеры видят, что Украина действует вполне профессионально и системно, несмотря на то, что Россия неспровоцированная напала на наше государство. С Россией же совсем другая история.

В каком состоянии сейчас переговоры?

По словам Подоляка, Россия продолжает каждый день бить по гражданскому населению Украины. Это демонстрирует, что враг не желает осуществлять реалистичный переговорный процесс, где единственная возможная формула – остановиться на нынешней линии фронта.

Россия пытается показать, что у нее есть определенное количество ресурса, который они могут использовать, чтобы давить на Украину. Соединенные Штаты же фиксируют, что Россия усложняет мирные переговоры. Но пока что там аккуратно высказываются в отношении страны-агрессора.

Также не стоит забывать, что продолжается конфликт США и Израиля на Ближнем Востоке. Он влияет на проведение переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Есть вопросы безопасности и логистические вопросы относительно следующей встречи. Да и сами США сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке.

Переговоры продолжаются. Позиция Украины на этих переговорах является абсолютно прозрачной. Позиция России пока, к сожалению, не меняется. Это связано с непониманием Путина того, что происходит на фронте и непониманием того, что происходит с ресурсностью РФ. Он все еще надеется, что может где-то нажать. И есть посредник – США, которые осознают, кто работает системно, а кто – тянет время,

– сказал Подоляк.

Обратите внимание! 9 марта Дональд Трамп провел разговор с диктатором Путиным. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, события в Венесуэле и ситуацию с трехсторонними переговорами по миру в Украине.

