Украина недостаточно сильна для дипломатии: Зеленский объяснил, чего нам не хватает

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Россию нужно заставить сесть за стол переговоров силой. Однако пока наше государство недостаточно сильное для этого.

Президент Украины объяснил, что означает "сильная позиция". Об этом пишет 24 Канал.

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Будем делать все, чтобы стать сильными

Зеленский отметил, что Украина уже описывала сильную позицию и передала это американской стороне, европейским лидерам. Он объяснил это подробнее.

Есть соответствующее количество бригад для нашей армии, резервов, и т.д., действующих бригад, как им быть сильными, держать позицию, держать фронт, иметь уверенность на фронте. И соответствующий пакет, который может нанести уменьшение потенциального производства того или иного оружия на территории России,

– отметил украинский лидер.

По его словам, нужны также гарантии безопасности. Именно поэтому наше государство просит о приглашении в Альянс.

Кроме этого, также нужна экономическая поддержка, расширение санкций.

Усиление нашей армии, усиление нашей экономики. По экономике, мне кажется, партнеры сделали важные шаги,

– объяснил Зеленский.

Важно, что Украина обеспечена на следующий год, но не все выполнено, чтобы сказать, что она достаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов.

В то же время президент подчеркнул, что мы будем делать все, чтобы в следующем году стать сильными и уже переходить к дипломатии.

Однако Владимир Зеленский не верит, что Путин хочет завершения войны.