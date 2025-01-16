Разговоров за кулисами нет, – Зеленский об условиях для начала переговоров с Россией

Кое-где в СМИ появляется информация о том, что Украина и Россия могут проводить тайные переговоры. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что нет никаких разговоров "за кулисами".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского польским СМИ. Президент объяснил это тем, что Украина не хочет потерять доверие партнеров, ведь это несет значительные риски.

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Что нужно для начала переговоров с Россией

Зеленский отметил, что, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией "за кулисами", ведь это не в интересах украинской стороны.

Для нас потеря доверия партнеров – безусловно большой риск. Для меня важно сохранить союз между партнерами,

– заявил президент.

Кроме того, он заметил, что в Европе есть определенное количество лиц, которые пытаются найти благосклонность к России.

Впрочем, Зеленский подчеркнул важность сохранения союза, который удалось построить с международными партнерами в течение трех лет войны. По его словам, этот союз, который охватывает поддержку, геополитику, санкции, а также ЕС и НАТО, является ключевым для Украины, ведь без него страна не смогла бы выдержать давление.

В то же время он отметил, что Украина имеет право на переговоры с Россией, поскольку никакие переговоры не могут происходить без участия украинской стороны. Он убежден, что войну можно завершить дипломатическим путем.

"В дипломатии всегда меньше жертв и меньше времени. Тратишь меньше людей – и это самое главное – и меньше всего. Главное, что ты можешь остановить эту адскую историю. Для этого нужно желание. И даже если один партнер не хочет, такой, как Россия, можно пользоваться формулой, о которой мы говорим – мир через силу. Когда партнеры объединяются и принуждают к диалогу. На сегодня это не происходит", – отметил Зеленский.

Прежде чем начать переговоры, Украина хочет получить гарантии безопасности. Эти гарантии должны быть эффективными, чтобы Россия не могла использовать время перемирия для подготовки к новому нападению и оккупации.