Дипломатический камбэк: посольство Сирии снова откроют в Киеве

Глава МИД Андрей Сибига в воскресенье, 5 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани. Было договорено, что в Украине и Сирии вскоре откроются посольства.

Об этом сообщил министр Сибига в соцсети X.

О чем договорились в Сирии?

Сибига сообщил, что во время переговоров они обсудили ряд важных направлений и инициатив, прежде всего связанных с безопасностью.

Безопасность Европы и Ближнего Востока является взаимосвязанной. Мы продолжим совместную работу для достижения устойчивого мира для наших народов,

– отметил министр.

Он добавил, что также рассмотрели вопросы логистики, в частности развитие торговых и морских маршрутов. Эти сферы, как отметил Сибига, имеют значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества.

"Продовольственная безопасность остается важным направлением. Украина готова делать свой вклад, в частности через такие инициативы, как "Зерно из Украины", чтобы поддержать стабильность в регионе", – сказал глава МИД Украины.

Он сообщил, что двусторонняя торговля выросла уже в 9 раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Стороны видят четкие возможности для ее дальнейшего расширения.

Напомним, что в сентябре 2025 в Нью-Йорке Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Во время переговоров обсудили вопросы гуманитарного и образовательного сотрудничества. Сейчас в Украине продолжает учиться много сирийских студентов.

Наконец, мы договорились в ближайшее время открыть посольства в Киеве и Дамаске – важный шаг в укреплении нашего партнерства,

– заявил Сибига.

