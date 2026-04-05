Дипломатический камбэк: посольство Сирии снова откроют в Киеве
- Главы МИД Украины и Сирии договорились об открытии посольств в Киеве и Дамаске.
- Обсуждались вопросы безопасности, логистики, торговли, гуманитарного и образовательного сотрудничества.
Глава МИД Андрей Сибига в воскресенье, 5 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани. Было договорено, что в Украине и Сирии вскоре откроются посольства.
Об этом сообщил министр Сибига в соцсети X.
О чем договорились в Сирии?
Сибига сообщил, что во время переговоров они обсудили ряд важных направлений и инициатив, прежде всего связанных с безопасностью.
Безопасность Европы и Ближнего Востока является взаимосвязанной. Мы продолжим совместную работу для достижения устойчивого мира для наших народов,
– отметил министр.
Он добавил, что также рассмотрели вопросы логистики, в частности развитие торговых и морских маршрутов. Эти сферы, как отметил Сибига, имеют значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества.
"Продовольственная безопасность остается важным направлением. Украина готова делать свой вклад, в частности через такие инициативы, как "Зерно из Украины", чтобы поддержать стабильность в регионе", – сказал глава МИД Украины.
Он сообщил, что двусторонняя торговля выросла уже в 9 раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Стороны видят четкие возможности для ее дальнейшего расширения.
Напомним, что в сентябре 2025 в Нью-Йорке Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
Во время переговоров обсудили вопросы гуманитарного и образовательного сотрудничества. Сейчас в Украине продолжает учиться много сирийских студентов.
Наконец, мы договорились в ближайшее время открыть посольства в Киеве и Дамаске – важный шаг в укреплении нашего партнерства,
– заявил Сибига.
Другие детали переговоров в Сирии?
Визит президента Зеленского в Сирию – исторический. Он стал первым с 2002 года. Но Зеленский и аль-Шараа уже имели личную встречу в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.
На этот раз президенты обсудили обстоятельства войны Украины с Россией, обмен военным опытом, продовольственную безопасность в регионе, развитие стран.
К слову, переговоры состоялись в трехстороннем формате. Вместе с украинской делегацией в Сирию прибыла и турецкая.