Так не сработает: какие ключевые проблемы потенциального перемирия

Представители Украины и США должны встретиться в Саудовской Аравии 11 марта. Вероятно, там будут обсуждать пути завершения войны, возможности для прекращения огня, а также соглашение о редкоземельных металлах.

Заявление американской стороны о необходимости перемирия является логичным и не новым. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что Украина может согласиться на такой сценарий, но при определенных условиях.

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Есть много открытых вопросов

Если Украина и США все-таки договорятся, что должно быть прекращение огня, тогда возникает вопрос, кто будет контролировать это и может ли Россия снова нарушить все договоренности. Когда-то такую функцию выполняли представители ОБСЕ, но относительно их работы и правдивого фиксирования нарушений уже тогда были большие сомнения.

Эта организация очень сильно подорвала свою способность отвечать за такие вещи. Поэтому вопрос открыт – кто будет заниматься этим сейчас, учитывая, что линия фронта 900 километров,

– отметил политолог.

Если во время мирных переговоров мы говорим о перемирии, то также непонятно, будет ли действовать в это время режим военного положения. Если его отменяют, тогда должны начаться процессы демобилизации, сокращения армии. Вопрос в том, будет ли Россия делать так же, будет ли разведение войск и как оно будет выглядеть.

Количество вопросов – гигантское. Если американцы думают, что можно просто договориться, поверить в слова Путина и перестать стрелять, то так не будет работать,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Уже через несколько часов или дней оккупанты снова бросятся захватывать украинские земли. Поэтому хоть конкретика появилась, но механизма для ее реализации пока нет. Если на линии разграничения будут стоять европейские войска, которые смогут реагировать, – это другая история. Но и об этом говорить рано.