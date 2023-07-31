Гарантии Украине от США: когда реально они могут появиться и на что повлияют
На этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.
Политолог Олег Лесной, что эти переговоры – последствия саммита НАТО в Вильнюсе, в котором принимал участие Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политолог рассказал 24 Канала.
Читайте также Советы "остыть" и финишная прямая: оправдал ли саммит в Вильнюсе ожидания Украины
Хорошие сигналы
Он уточнил, что переговоры с США являются, скорее, последствиями того, что не состоялось на саммите Альянса в июле.
В настоящее время идет работа над ошибками Будапештского меморандума. Тогда многие государства поддержали Украину и пообещали предоставить гарантии. Но по обещаниям должны быть юридические шаги.
Политолог о перспективах дальнейшей поддержки безопасности Украины со стороны США: смотрите видео
Очень хорошо, что первыми гарантии безопасности нам могут предоставить именно США. Это станет сигналом для остальных стран. И мы с каждым государством, которое нам пообещало ту или иную помощь, должны юридически заключить определенное соглашение. Эти юридические процессы должны завершиться как можно скорее до окончания войны. И помощь нам должна оказываться в период войны,
– подчеркнул Олег Лесной.
Он отметил, что это очень хорошие сигналы для Украины, свидетельствующие о том, что появляется динамика в международном кейсе Украины, и она в нашу пользу.
Будапештский меморандумМеморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был заключен 5 декабря 1994 года. Согласно ему Украина приобретала статус неядерного государства и брала на себя обязательство ликвидировать все ядерное оружие, расположенное на его территории. В то же время, США, Великобритания и Россия выступали предоставляли Украине гарантии безопасности.
Что известно о переговорах между Украиной и США по гарантиям безопасности Киева
- Информацию о переговорах озвучил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что на этой неделе переговоры с США будут касаться двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины. Эти гарантии будут действовать до вступления в Украину членства в НАТО.
- Ермак подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается "самой надежной гарантией безопасности" для нашего государства. Однако сейчас в Украине идет война, членство в Альянсе невозможно. Однако наше государство "должно заручиться надежными гарантиями на переходный период".
- Кроме того, глава ОПУ отметил, что результатом сотрудничества Международной рабочей группы, главами которой является сам Ермак и эксгенсек НАТО Андерс Расмуссен, стала Совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе
- К этой декларации уже присоединились более 10 других стран и почти еженедельно присоединяются новые. С государствами, по словам Ермака, которые поддержат декларацию, Украина примет "систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности".