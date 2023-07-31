Гарантии Украине от США: когда реально они могут появиться и на что повлияют

На этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Политолог Олег Лесной, что эти переговоры – последствия саммита НАТО в Вильнюсе, в котором принимал участие Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политолог рассказал 24 Канала.

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Хорошие сигналы

Он уточнил, что переговоры с США являются, скорее, последствиями того, что не состоялось на саммите Альянса в июле.

В настоящее время идет работа над ошибками Будапештского меморандума. Тогда многие государства поддержали Украину и пообещали предоставить гарантии. Но по обещаниям должны быть юридические шаги.

Политолог о перспективах дальнейшей поддержки безопасности Украины со стороны США: смотрите видео

Очень хорошо, что первыми гарантии безопасности нам могут предоставить именно США. Это станет сигналом для остальных стран. И мы с каждым государством, которое нам пообещало ту или иную помощь, должны юридически заключить определенное соглашение. Эти юридические процессы должны завершиться как можно скорее до окончания войны. И помощь нам должна оказываться в период войны,

– подчеркнул Олег Лесной.

Он отметил, что это очень хорошие сигналы для Украины, свидетельствующие о том, что появляется динамика в международном кейсе Украины, и она в нашу пользу.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был заключен 5 декабря 1994 года. Согласно ему Украина приобретала статус неядерного государства и брала на себя обязательство ликвидировать все ядерное оружие, расположенное на его территории. В то же время, США, Великобритания и Россия выступали предоставляли Украине гарантии безопасности.

Что известно о переговорах между Украиной и США по гарантиям безопасности Киева