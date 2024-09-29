"Мир не черно-белый": МИД Австрии призывает к диалогу с Россией, потому что в ней "нуждаются" в Европе

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что с Россией нужно искать диалог в некоторых вопросах. В то же время он убежден, что сейчас Кремль не настроен серьезно на мирное урегулирование.

Такую позицию он высказал в интервью австрийскому информагентству АРА. Таким образом австрийский дипломат признает, что российская сторона пока не готова к переговорам о завершении войны против Украины.

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Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией

Мир не черно-белый. Мы нуждаемся в России, например, в вопросе климата. Россия является членом ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая, по-прежнему, имеет решающее значение на европейском континенте,

– заявил Шалленберг.

Комментируя войну России против Украины, австрийский дипломат выразил уверенность, что ее окончания можно достичь только за столом переговоров. По его словам, подобные переговоры могут дать результат только тогда, когда в них участвуют обе стороны.

"Складывается сейчас впечатление, что российская сторона не очень серьезно настроена на содержательные переговоры? Да! Но я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет", – подчеркнул министр иностранных дел Австрии.

По его мнению, также нужно привлекать к усилиям по мирному урегулированию Китай, Бразилию, Индию и другие страны. "Мы должны привлечь эти государства к процессу. Это ключевой момент, поскольку иначе мира не достичь", – считает он.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин публично заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной. Канцлер Австрии пообещал предоставить площадку для встречи лидеров враждующих государств.