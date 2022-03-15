"Очень тяжелый и вязкий процесс": переговоры Украины с Россией продолжатся завтра

15 марта 2022 , 21:41
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Источник:

твиттер Михаила Подоляка

Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с Россией продолжатся 16 марта. Переговорный процесс он охарактеризовал как "очень тяжелый и вязкий".

Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что во время перерыва продолжится работа в подгруппах. Сейчас есть принципиальные противоречия.

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Продолжим завтра (16 марта – 24 канал). Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах,
– подчеркнул Подоляк.

Подоляк рассказал, что 15 марта обсуждали вопросы прекращения огня и вывода войск. 

К теме – обращение Подоляка перед переговорами 14 марта: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало