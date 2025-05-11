Он заигрался, – экс-разведчик объяснил, почему Путина могут ждать сложные времена

Весь цивилизованный мир требует от Владимара Путина 30-дневного прекращения огня. Вместо этого российский диктатор вышел с инициативой о прямых переговорах в Стамбуле 15 мая.

Глава Кремля хочет решить свои проблемы через террор и продолжение боевых действий. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что именно поэтому в России говорят о "первопричинах конфликта".

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На что надеется Путин

Российский диктатор стремится к выполнению своих циничных условий. Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, ограничение количества войска, признание части территорий российскими. Во время справедливых мирных переговоров он не сможет этого достичь.

Сейчас Путин думает, что у него есть преимущество, что партнеры будут учитывать его агрессивную позицию и пойдут на уступки. А если он согласится на 30-дневное перемирие, то будет выглядеть слабым, прежде всего перед американцами.

Путин давит на Европу и пытается получить поддержку от Китая. Но он действительно переигрывает. Сейчас для Путина могут наступить очень сложные времена,

– сказал Николай Маломуж.

До сих пор Трамп шел на переговоры и был готов к уступкам России, если та согласится на мир, начнет переговорный процесс и будет двигаться к устойчивому прекращению огня. Но Путин всего этого не хочет. Он лишь пытается использовать Трампа и игнорирует призывы европейцев. Долго так продолжаться не может.

Каким должен быть алгоритм действий

Позиция Украины, Европы и США должна быть последовательной. Очень нужно настоящее давление на Россию, чтобы заставить страну-агрессора не бить по мирному населению. Это первая составляющая.

Вторая составляющая – перемирие на фронте, а третья – сам мирный процесс. Такая последовательность заявлена. Но Путин решил, что имеет поддержку Китая, третьих стран, таких как Индия, Бразилия. Они также должны настаивать на прекращении боевых действий. Поэтому очень важно работать с этими государствами.

Скоро у Путина не будет никаких альтернатив. Он уже сейчас далеко зашел своими агрессивными действиями. Другого варианта, чем заканчивать войну у него не будет. Глава Кремля еще пытается манипулировать, создает видимость силы, но на все его условия никто не собирается соглашаться.

Уже совсем скоро Путин дойдет до предела, когда не сможет ничего сделать. Он еще может некоторое время манипулировать, но даже лидер Китая настаивает на завершении войны,

– подытожил Николай Маломуж.

Напомним, Владимир Зеленский согласился на встречу с Путиным в Стамбуле. Он выразил надежду, что на этот раз россияне не будут искать причин для того, чтобы не приехать. Также президент подчеркнул, что для переговоров нужна полная и длительная тишина.