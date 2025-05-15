Зеленский назвал посредников на переговорах украинской и российской делегации в Стамбуле

Время проведения потенциальных переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая еще не определено. Однако стало известно, кто станет посредниками на этих переговорах.

Президент Украины объяснил, кто станет посредниками на переговорах в ходе пресс-конференции в Анкаре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что заявил украинский лидер о потенциальных переговорах в Стамбуле

Во время пресс-конференции журналисты спросили Владимира Зеленского о привлечении третьей стороны к переговорам с Россией. По его словам, это будут "США и турецкая сторона".

В то же время информации о времени проведения переговоров нет. Источники CNN сообщали, пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной, но в Кремле заявляют, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время.

Владимир Зеленский отметил, что Путин проявил неуважение к мировым лидерам. Глава Кремля предложил возобновить переговоры в Турции, но сам для этого не появился.

Это неуважение к Эрдогану и Трампу, кто стороны этой войны? Почему от Америки есть Госсекретарь, а от Турции и Украины МИД? Где соответствующий человек от России?

– отметил украинский лидер.

Также президент Украины заявлял, что Киев готов к прямым переговорам. По его мнению, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам и первым шагом в этом вопросе должно быть полное прекращение огня.