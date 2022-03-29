Переговоры Украины и России в Стамбуле стартовали

В Стамбуле уже начались переговоры Украины и России. Сейчас идет раунд общения глав делегаций – Давида Арахамии и Владимира Мединского.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в 10:19 сообщил, что в Турции уже начались украино-российские переговоры.

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Переговоры Украины и России стартовали

Раунд глав делегаций – Давида Арахамии и Владимира Мединского. О фундаментальных положениях переговорного процесса, – написал Подоляк.

Он добавил, что делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.

Кстати, встреча проходит в президентском дворце Долмабахче. Украинскую делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий. Приблизительно в 16:00 может быть конечное коммюнике. Однако это при условии, что все пойдет по плану.

Встреча делегаций с Эрдоганом

Перед переговорами с делегациями сторон встретился и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он выразил надежду на скорейшее установление мира. Политик отметил, что в справедливом разрешении конфликта якобы не должно быть проигравших.

Кстати, нашу делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий.

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