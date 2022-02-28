Еще третий раунд: переговоры Украины и России до сих пор продолжаются
28 февраля 2022 , 15:54Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Переговоры между украинской и российской делегацией продолжаются. Должен начаться третий раунд. Хотя ранее и МВД, и Верховная Рада Украины сообщили о завершении переговорного процесса.
Об этом сообщила Верховная Рада Украины. Переговоры продолжались несколько часов.
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Через несколько минут начнется третий раунд,
– написал Подоляк.
Главной темой переговоров является прекращение огня и вывод войск России. На этом должна была настаивать украинская сторона.
Состав украинской делегации:
- председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- министр обороны Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
- первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Состав российской делегации:
- посол России в Белоруссии Борис Грызлов,
- председатель Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий,
- помощник президента России Владимир Мединский,
- сотрудники Минобороны, МИД.
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