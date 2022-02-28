Еще третий раунд: переговоры Украины и России до сих пор продолжаются

28 февраля 2022 , 15:54
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Источник:

телеграм Верховной Рады

Переговоры между украинской и российской делегацией продолжаются. Должен начаться третий раунд. Хотя ранее и МВД, и Верховная Рада Украины сообщили о завершении переговорного процесса.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины. Переговоры продолжались несколько часов.

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Через несколько минут начнется третий раунд,
– написал Подоляк.

Главной темой переговоров является прекращение огня и вывод войск России. На этом должна была настаивать украинская сторона.

Состав украинской делегации:

  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
  • первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Состав российской делегации:

  • посол России в Белоруссии Борис Грызлов,
  • председатель Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий,
  • помощник президента России Владимир Мединский,
  • сотрудники Минобороны, МИД.

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Автор: Ірина Пундор