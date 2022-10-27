Уровень посредников впечатляет, – ОПУ о послании президента Гвинеи-Бисау от Путина

На следующий день после визита к Владимиру Путину в Украину приехал президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Он привез известие о готовности России к переговорам с нашим государством.

Так, уровень посредников, через которых российский президент пытается договориться с Украиной, действительно впечатляет. Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Стоит внимания В Офисе Зеленского назвали необходимые условия для начала переговоров с Россией

Понимают, что проиграли, и хотят договориться

Это поразительный уровень. Уже очевидно, что Россия – "очень популярная и влиятельная страна",

– подчеркнул Подоляк.

Украинцы каждый день слышат сирены, видят иранские дроны и крылатые ракеты. В то же время Путин, убивающий людей, кричит о необходимости переговоров.

Россияне зашли на наши территории, массово уничтожают нашу инфраструктуру и откровенно говорят, что убьют всех украинцев. А сейчас заявляют, что готовы уступить, потому что мы уже начинаем их выбивать со своей территории.

"Поэтому хотят договориться, мол, если они уже забрали часть территории, то мы должны ее отдать. И после этого мы будем жить в большом мире. Для людей, имеющих хоть каплю ума, это выглядит немного странно", – заметил Подоляк.

Уверяют, что нужно отдать территории России и будет мир

Россия – это страна, которая вообще не может жить в мире ни внутренне, ни внешне. Она может только продавать экспансию и уничтожение людей. Она может пожирать своих людей, что делает столетия, и атаковать соседей. Иначе они умрут как государство, нация,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, президенты Франции с 2008 года призывают отдать Россию украинские территории. Теперь очередь таких "выдающихся переговорщиков", например, президент Гвинеи-Бисау. Мол, тогда придет большой и счастливый мир. Впрочем, время показало, что это бессмысленно.

"Президент Зеленский постоянно говорит таким посредникам, что Украина выполняет важную работу – освобождает Европу и мир от хаоса и шантажа. Безусловно, мы отвоевываем свою территорию, но еще одна задача – это вернуть в мир действие международного гуманитарного права – это ключевое сегодня", – подытожил советник ОП.

Переговоры с Россией: что известно

30 левых демократов Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена склонить Украину к переговорам с Россией. Впрочем, впоследствии отозвали свое письмо.

Политический аналитик Армен Чибухчян рассказал, что письмо было подписано 30 июня. По его мнению, это означает, что американские чиновники сомневались в Украине и ВСУ. Кроме того, обнародование соответствующего обращения ударило по репутации демократов, поэтому это могла быть умышленная утечка информации.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не оставляет попыток организовать встречу президентов Украины и России. Более того, ему кажется, что Путин стал к ним более открытым.

В то же время Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина сможет вести диалог с Россией. По его словам, это смена власти в стране-агрессоре, прекращение войны и уважение со стороны Москвы суверенитета, территориальной целостности и Конституции нашего государства.