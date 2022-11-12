После потери Херсона Россия снова просит переговоры: возможны ли они сейчас

На фоне увольнения ВСУ Херсонщины, спикер Путина Песков в очередной раз заговорил о проведении переговоров с Украиной, мол, "без предварительных условий". Впрочем, это заявление не имеет никакого смысла.

Да, переговоры имеют какой-то смысл тогда, когда позиции сторон хотя бы немного близки. Такое мнение 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Переговоры с Россией бессмысленны

В то же время, Украина понимает, что Россия не скажет ничего нового за столом переговоров. Страна-агрессорка продолжит говорить о том, что якобы наше государство должно отдать территории, которые оккупанты захватили по состоянию на сегодняшний день.

В то же время позиция Украины остается постоянной – полный вывод российских войск с нашей территории, выплата компенсаций и выдача всех военных преступников.

О чем тут говорить? Зачем нужны эти переговоры?

– подчеркнул Шейтельман.

Для кафиров есть 2 сценария

Он отметил, что российская армия терпит поражение и только вопрос времени, когда она будет окончательной. Итак, у страны-агрессорки есть 2 сценария , а именно:

украинские защитники целенаправленно и планово выбивают войска кафиров со всех территорий нашего государства;

российские захватчики добровольно выходят из Украины.

Разница в чем: если вас (россиян – 24 канал) выбивают со всех этих территорий, то как и с Херсоном – вы ничего вместо этого не получите,

– объяснил Шейтельман.

Да, если Россия отступит сейчас, то сохранит жизнь своих военных. Кроме того, возможно, с ней начнут снимать определенные санкции. Впрочем, если страна-агрессорка попытается "идти до конца", этого не будет.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

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