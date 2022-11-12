После потери Херсона Россия снова просит переговоры: возможны ли они сейчас
На фоне увольнения ВСУ Херсонщины, спикер Путина Песков в очередной раз заговорил о проведении переговоров с Украиной, мол, "без предварительных условий". Впрочем, это заявление не имеет никакого смысла.
Да, переговоры имеют какой-то смысл тогда, когда позиции сторон хотя бы немного близки. Такое мнение 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Переговоры с Россией бессмысленны
В то же время, Украина понимает, что Россия не скажет ничего нового за столом переговоров. Страна-агрессорка продолжит говорить о том, что якобы наше государство должно отдать территории, которые оккупанты захватили по состоянию на сегодняшний день.
В то же время позиция Украины остается постоянной – полный вывод российских войск с нашей территории, выплата компенсаций и выдача всех военных преступников.
О чем тут говорить? Зачем нужны эти переговоры?
– подчеркнул Шейтельман.
Для кафиров есть 2 сценария
Он отметил, что российская армия терпит поражение и только вопрос времени, когда она будет окончательной. Итак, у страны-агрессорки есть 2 сценария , а именно:
- украинские защитники целенаправленно и планово выбивают войска кафиров со всех территорий нашего государства;
- российские захватчики добровольно выходят из Украины.
Разница в чем: если вас (россиян – 24 канал) выбивают со всех этих территорий, то как и с Херсоном – вы ничего вместо этого не получите,
– объяснил Шейтельман.
Да, если Россия отступит сейчас, то сохранит жизнь своих военных. Кроме того, возможно, с ней начнут снимать определенные санкции. Впрочем, если страна-агрессорка попытается "идти до конца", этого не будет.
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- После новостей о победах Вооруженных Сил в Херсонской области в России начали заявлять, что готовы к диалогу между представителями обеих стран. Заместитель председателя российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что якобы это Киев "по команде своих западных кураторов прервал диалог, который в целом двигался вперед".
- Кроме того, в МИД России сделали циничное заявление , что в Москве вроде бы не выдвигают никаких предварительных условий для возобновления переговоров с Украиной. Для этого необходима только "добрая воля Киева".
- В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако не с действующим российским руководством , а с теми, кто действительно готов к миру.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что Кремль истощен и его ресурсы близки к пределу. Именно поэтому Москва истерически призывает сесть за стол переговоров.