Мы не доверяем террористам, – Зеленский о мирных переговорах с Россией

Владимир Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров с Россией. Глава государства подчеркнул, что украинцы не доверяют обещаниям, которые могут дать на переговорах террористы.

В то же время, президент подчеркнул, что наше государство нуждается в оружии для того, чтобы выгнать оккупанта с украинской территории. В частности, украинские военные должны контролировать небо.

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Зеленский высказался о переговорах Украины с Россией

Президент подчеркнул, что за всю полномасштабную войну России против Украины он слышал много разных голосов и эмоций, не имевших четких предложений. В то же время он подчеркнул, что сегодня у него нет никаких отношений с Россией.

Они знают мою позицию, которая является позицией всей Украины и людей. Мы не хотим вести никакого диалога с террористами,

– сказал он.

Зеленский отметил, что данную позицию знает и президент США Джо Байден и Конгресс с поддержкой обеих партий. Зеленский заметил, что не готов говорить с террористами, потому что они "всегда приходят обратно".

Кроме того, глава государства сказал, что Вооруженным Силам для ускорения контрнаступления требуется больше противовоздушной обороны. Россия ведь все еще контролирует украинское небо.

"Что будет, когда у нас будет достаточно ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и контрнаступление пойдет быстрее", – рассказал глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что наша страна не может и не собирается "использовать наших людей как мясо", как делают россияне по всей линии фронта.

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