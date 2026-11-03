Украина, Россия готовятся в скором времени провести новый раунд переговоров в ОАЭ. Российская сторона назвала дату встречи в Абу-Даби.

Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время разговора с пропагандистскими медиа.

Что сказал Песков?

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября. Главным переговорщиком от российской стороны на этих встречах остается помощник Путина Владимир Мединский.

Соответствующее подтверждение дат и формата предстоящего мероприятия пресс-секретарь Кремля озвучил, отвечая на вопросы российских журналистов. Повестка дня и другие подробности запланированных контактов в Объединенных Арабских Эмиратах пока не разглашаются.

Напомним, Владимир Мединский – российский идеолог режима Путина, являвшийся неоднократным участником мирных переговоров между Украиной и Россией. Он известен своими псевдоисторическими манипуляциями и искажениями фактов для поддержки Кремля. В то же время, он не является субъектом, а воспринимается как марионетка российского диктатора.