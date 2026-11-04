"Математика войны" и план восстановления: Умеров подвел итоги переговоров в Брюсселе

4 ноября украинская делегация провела в Брюсселе переговоры по вопросам послевоенного восстановления государства и его финансирования в 2027 году. Партнерам были представлены расчеты оборонных потребностей и план экономического развития.

Об этом сообщил Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

Каковы итоги переговоров в Брюсселе?

Одной из ключевых тем переговоров стало согласование Prosperity Plan для Украины. К консультациям присоединились представители Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock.

С украинской стороны в разработке документа участвуют команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса Президента. Этот план призван определить четкие механизмы возврата инвестиций, восстановления после боевых действий и запуска долгосрочного экономического развития.

Пока стороны не разглашают конкретных параметров, однако уже согласовали график и сроки выполнения следующих шагов.

Расчеты оборонного бюджета на 2027 год

Вторая встреча была посвящена финансовой поддержке Украины на 2027 год. Партнерам представили подробный аудит необходимых расходов на оборону.

Совместно с командами Минобороны, Минфина и Офиса Президента партнерам продемонстрировали финансовую сторону войны на следующий год: сколько ресурсов потребуется, какой дефицит необходимо покрыть и за счет каких источников это можно сделать,

– отметил Рустем Умеров.

Отдельным блоком переговоров стал анализ актуальных действий и планов России, которые создают прямые риски как для украинского государства, так и для европейского континента в целом. Участники встречи скоординировали конкретные меры противодействия вражеским угрозам.

Гарантии безопасности и новая архитектура для Европы

Следующим этапом консультаций в Брюсселе станут встречи, посвященные гарантиям безопасности. По словам Рустема Умерова, долгосрочный мир в Европе невозможен без обеспечения безопасности самой Украины.

Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы,

– подчеркнул он.

Работа над оборонными гарантиями, послевоенным восстановлением и стимулированием экономики ведется одновременно как часть единой стратегии.

Отметим, что Владимир Зеленский, со своей стороны, также сообщал, что работа украинской делегации в Брюсселе продолжится и 5 ноября. В центре внимания будут, собственно, вопрос гарантий безопасности.