Переговоры Украины с Венгрией отменены: что снова не устраивает Орбана
Источник:Peter_szijjarto
В преддверии саммита ЕС, который пройдет 14 – 15 декабря, должны были состояться переговоры между Украиной и Венгрией. Однако украинская сторона сообщила об отмене переговоров.
Украина инициировала переговоры с Венгрией по закону о правах меньшинств. Но потом отменила встречу с коллегами.
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Почему Украина отклонила переговоры с Венгрией
В преддверии саммита ЕС, где будет решаться вопрос членства в организации, Украина инициировала переговоры с Венгрией. Однако отложила разговор на некоторое время. Об этом упоминает Европейская правда.
Мы открыты к консультациям на высоком уровне с Украиной, но только при соответствующей подготовке. К сожалению, мы не видим открытости к этому с другой стороны,
– написал Петеро Сийярто.
Украина отреагировала на это заявление, отметив, что заинтересована в переговорах и не хочет их отменять. Но вынуждена отложить разговор на следующую неделю. Украинское правительство аргументирует свою позицию тем, что должно согласовать решение о законодательстве о правах меньшинств.
Инициирование переговоров с венгерскими коллегами подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Она подчеркнула, что хотела проинформировать главу венгерского МИД Петера Сийярто о законе о нацменьшинствах. Однако провести переговоры вовремя не удалось, ведь правительство до сих пор согласовывает финальный текст законопроекта.
Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС
- Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление, в котором предложил отложить вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз. Он считает, что этот вопрос не отвечает интересам Венгрии.
- Раньше Орбан также был против начала переговоров по членству Украины в ЕС. Премьер Венгрии отметил, что это четкая позиция страны.
- В конце этой недели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Францию. Эммануэль Макрон надеется убедить коллегу в поддержке Украины по вступлению в ЕС.