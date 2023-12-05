Переговоры Украины с Венгрией отменены: что снова не устраивает Орбана

В преддверии саммита ЕС, который пройдет 14 – 15 декабря, должны были состояться переговоры между Украиной и Венгрией. Однако украинская сторона сообщила об отмене переговоров.

Украина инициировала переговоры с Венгрией по закону о правах меньшинств. Но потом отменила встречу с коллегами.

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Почему Украина отклонила переговоры с Венгрией

В преддверии саммита ЕС, где будет решаться вопрос членства в организации, Украина инициировала переговоры с Венгрией. Однако отложила разговор на некоторое время. Об этом упоминает Европейская правда.

Мы открыты к консультациям на высоком уровне с Украиной, но только при соответствующей подготовке. К сожалению, мы не видим открытости к этому с другой стороны,

– написал Петеро Сийярто.

Украина отреагировала на это заявление, отметив, что заинтересована в переговорах и не хочет их отменять. Но вынуждена отложить разговор на следующую неделю. Украинское правительство аргументирует свою позицию тем, что должно согласовать решение о законодательстве о правах меньшинств.

Инициирование переговоров с венгерскими коллегами подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.



Она подчеркнула, что хотела проинформировать главу венгерского МИД Петера Сийярто о законе о нацменьшинствах. Однако провести переговоры вовремя не удалось, ведь правительство до сих пор согласовывает финальный текст законопроекта.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС