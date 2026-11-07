В понедельник, 9 ноября, начнутся военные учения "Коалиции желающих". По мнению Москвы, это говорит о том, что европейских партнеров Киева не должно быть за столом переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщили пропагандистские СМИ.

Что сказала Захарова?

Российская чиновница раскритиковала европейцев за то, что запланированные маневры "Коалиция 26.2" приходятся на период непосредственно перед началом дипломатического процесса в Объединенных Арабских Эмиратах. Украина, Россия и США проведут переговоры 10–11 ноября.

Она считает, что европейцы не должны присутствовать на мирных переговорах.

Начало 9 ноября учений "коалиции желающих" "Коалиция 26.2" накануне переговоров в Абу-Даби подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего,

– заявила Мария Захарова.

О том, свидетельствуют ли " удары баллистическими ракетами по мирным городам " о желании присутствовать за столом переговоров, пропагандистка не уточнила.

Кроме того, заместитель главы МИД страны-агрессора Александр Панкин высказался о возможном присутствии Владимира Путина на саммите G20 в Майами. Чиновник сообщил, что США хотят встретиться с российским диктатором.

На этом абсурдные заявления от министерства иностранных дел России не закончились. Там также заявили, что считают развертывание в Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемым. В Кремле сказали, что это якобы будет означать военную интервенцию.

Напомним, недавно другой российский чиновник, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, также заявлял, что представителей Европы не будет на переговорах в Абу-Даби. При этом он подчеркивал, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без других участников это невозможно.