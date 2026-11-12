"Арахамия должен быть исключен из делегации": откровенное интервью дипломата Безсмертного об ошибках на переговорах и перспективах мира

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал ход переговоров в Абу-Даби и раскритиковал поведение украинской делегации. Он заявил, что Давида Арахамию необходимо немедленно отстранить от переговорной группы из-за его податливости к манипуляциям американских представителей.

Переговоры в Абу-Даби могут иметь гораздо более серьезные последствия для Украины, чем кажется на первый взгляд. Возвращение Владимира Мединского в состав российской делегации, неоднозначная роль американцев и действия украинских представителей вызывают все больше вопросов к переговорному процессу.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала жестко раскритиковал украинскую делегацию и объяснил, почему Давида Арахамию, по его мнению, нужно немедленно отстранить от переговоров. Также он оценил истинные намерения Кремля, роль США, последствия ударов по российским НПЗ и перспективы дальнейших договоренностей.

Почему Безсмертный призвал отстранить Давида Арахамию от переговорной группы

Я думала, что встреча в Абу-Даби будет длительной и стороны смогут договориться о многом. Однако главной темой вновь стали территории, а о конкретном прогрессе не сообщалось. Давид Арахамия заявил, что россияне выдвигали жесткие требования, но в то же время есть хороший импульс для поиска решения до Нового года. Разделяете ли вы этот оптимизм? Чего реально можно ожидать?

Первое, что я бы сделал на месте руководства государства, – убрал бы Арахамию из переговорной группы. Объясню, почему.

Кушнер, в частности, хорошо знает, что такое Гарвардская школа переговоров. Что сделали Кушнер с Виткоффом? Они применили так называемый инструмент "выйти на балкон" или "помечтать". И тут Арахамия "поплыл".

Его заставили думать и говорить о том, как он видит ситуацию "после того, как". И он начал мечтать. Поэтому то, о чем завтра будет писать мировая пресса, в основном будет мечтами Арахамии.

Всем рекомендую внимательно посмотреть на лицо Сергея Кислицы. Он уже оценивает эти мечты, ведь на самом деле мы не знаем, состоится ли этот обмен. Цифры, которые обсуждались, – это пока что мечты и желания. Большая часть этого сюжета, который нам показали во время брифинга, построена на предположениях о том, что будет после.

Напомним, что на переговорах в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали возможность масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500". По словам Владимира Зеленского, американская делегация должна передать выработанные предложения российской стороне во время визита в Москву. В то же время окончательное решение зависит от готовности Кремля согласиться на такой обмен.

Но до этого "после" еще нужно дожить, все это отстоять и преодолеть. Для этого нужна аргументация. Поэтому, честно говоря, я поражен тем, насколько Арахамия не понимает, по какому пути его сегодня провели.

Не случайно я настаивал на том, что нужно прекратить этот "колхоз". Привлечение к переговорам людей, которые абсолютно не понимают, что такое использование ретритов, выход на балкон или мечты, лишь мешает осознать, в каком состоянии находится переговорный процесс.

Почему Виткофф и Кушнер так спешат в Москву? Они понимают, что со стороны Москвы приехали нули, которые не могли принимать никаких решений. Наслушавшись мечтаний Арахамии, Виткофф и Кушнер полетели предлагать Путину часть этих мечтаний, которые сейчас будут нанизывать на озвученный Трампом каркас. И это станет очередным испытанием для украинской делегации.

Накануне мы услышали сигнал от Трампа о том, что Украина будет иметь иные очертания. В ответ президент Украины заявил, что эта делегация не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Но, как видно из информации, которая начала поступать, отдельные мечтатели уже успели нафантазировать.

Более того, некоторые издания написали, что во время переговоров стороны придерживались жестких позиций, но за кулисами уже обсуждали определенные сценарии.

Этого ни в коем случае нельзя допускать. Когда делегация отправляется на переговоры, ей передают директивы. Если участник переговорного процесса выходит за пределы этих директив, его нужно немедленно отстранять от переговоров. Он просто не осознает, что делает. Заглядывать за горизонт – очень опасно.

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Зачем Россия вернула Владимира Мединского в состав делегации

Что касается Арахамии: Центр противодействия коррупции сообщил, что исполняющий обязанности генпрокурора уже неделю не выполняет решение суда об открытии дела в его отношении. То есть на переговоры едет человек, который может оказаться под следствием. А есть ли у вас вопросы к составу российской делегации? Казалось, что после привлечения заместителей министра иностранных дел и представителей Генштаба Москва настроена более серьезно. Или это лишь видимость переговоров?

Здесь нужно разделять украинскую команду, представляющую общество, которое учится демократии, и тоталитарную систему. Поэтому внешний облик, к сожалению, не соответствует внутреннему содержанию.

О российской, рашистской группе свидетельствует не то, кто в нее входит, а то, кто ею руководит. Там не имеет значения, какие титулы у этих людей. Ни один из этих заместителей министра иностранных дел или заместителей начальника Генштаба не уполномочен принимать какие-либо решения. От имени делегации выступает только один человек – Мединский.

Мы наблюдаем возвращение Мединского в эту ипостась. Это означает, что Путин возвращается к имитации переговорного процесса.

Мединский – демагог, которого вернули в делегацию с единственной целью: заваливать всех параллелями, размышлениями и историческими упоминаниями. Он не ведет переговоры, а занимается демагогией.

Важно, чтобы украинская сторона это понимала и не поддавалась на такие уловки, ведь это может очень дорого обойтись с точки зрения информационного сопровождения. Я уже не говорю о том, что украинская сторона в первый день просто провалила информационную работу, когда даже украинские СМИ использовали видео ТАСС, чтобы показать, что происходит.

В целом очевидно, что Россия вернулась к демагогии. Американцы спешат в Кремль, чтобы хоть о чем-то договориться с Путиным. Ведь если пауза затянется, то и обмена не будет. Поэтому американская сторона и прибегает к такому быстрому маневру.

Если говорить о самом Мединском, то, кажется, он придерживается тактики задиристости и хамства. Он заявил, что конфликт показал: вся система безопасности в Европе, действующая после Ялты и Потсдама, работает очень плохо. Еще не успел выйти из переговорной комнаты, как заявил, что пятая часть российской территории должна быть возвращена.

Это демонстрирует невероятное презрение к европейцам. Мединский фактически спрашивает: "А что вообще делают европейцы на этих переговорах? В каком они статусе?"

О чем свидетельствует такое отношение России к Европе? Вчерашний день на самом деле подсказал, что нужно делать и как. И в то же время показал провал в этой работе. Когда Россия заявила, что в зале не могут присутствовать представители Европы, Украина должна была сказать, что эти события происходят в Европе и это ее дело. Поэтому без Европы никаких переговоров не будет.

После этого нужно было встать и выйти. Или еще лучше – поступить так. В президиуме находились не только участники так называемой "тройки", но и Алексус Гринкевич, а также советник по вопросам безопасности генерального секретаря НАТО. В этой ситуации Украина должна была добавить стулья и усадить рядом представителей Германии, Франции, Великобритании и Италии.

И если бы российская делегация начала возмущаться, можно было бы ответить: "Уходите, пожалуйста, мы вас здесь не держим".

Поведение и европейцев, и украинцев должно было быть иным. Это бы заткнуло рот Мединскому, ведь он не дипломат и не переговорщик, а демагог и провокатор.

Его включают в переговорную группу, чтобы он устраивал провокации. И этому нужно уметь препятствовать. У украинской делегации было два варианта: либо пойти вместе с европейцами пить кофе, либо посадить их рядом с собой как участников переговорной группы и спокойно продолжать переговоры.

Не хочет Россия – пусть убирается оттуда. Вся эта видимость договоренностей, созданная благодаря инструменту, который американцы использовали, чтобы помечтать, не имеет ничего общего с реальным достижением договоренностей. Это мечты, мираж и не более того.

Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби, 10 ноября 2026 года / REUTERS

Какую игру, по мнению Безсмертного, ведут представители Дональда Трампа

Большинство украинцев удивляется, когда Кушнер, зять Трампа, рассказывает о каких-то пожеланиях Путина на переговорах, будто он говорит от его имени. Не похоже, что это нейтральная сторона. После переговоров он сказал: "Мы едем в Москву, чтобы встретиться с Путиным и рассказать, что мы обсуждали здесь сегодня". Почему они постоянно ездят к этому Путину? Надеются ли его убедить, или должны отчитываться перед ним? С какой целью?

Там же далее Мединский ответил на вопрос, что Европа может вести переговоры только в том случае, если будет вести себя так же, как американцы. Поэтому Кушнер с Виткоффом спешат, чтобы еще раз назвать московского преступника и убийцу гуманистом.

Вот где ответ на вопрос. Украинской делегации не хватило политической воли и понимания ситуации для того, чтобы просто разгромить этих демагогов и заставить их сбежать с переговоров.

Вот тогда бы стали уважать украинскую сторону, потому что она и Европу вовлекла бы в процесс, и американцам не дала бы поиздеваться и помечтать ни о чем. На основе этой лжи, возникшей в результате грез Арахамии, появился следующий пассаж: "Вы нас здесь так вдохновили, что аж до Нового года"...

Какой Новый год? Проснитесь! Эта ложь сейчас разлетится по всему миру.

Нужно четко понимать: Москва с места не сдвинулась. Ее программа и задачи понятны – это уничтожение Украины и украинцев, возвращение статус-кво к 1997 году.

Не ищите в этих махинациях какого-то конструктива, его здесь нет. Здесь просто соединились механистическое использование инструментов переговорного процесса американцами и демагогия Мединского. Вот и все.

Могут ли удары по российским НПЗ изменить позицию Путина

Украинские экономисты и даже российские военные корреспонденты говорят о серьезном влиянии ударов по НПЗ на экономику России. В частности, предполагают, что поражение 60% нефтеперерабатывающих заводов может пошатнуть позиции Путина. Действительно ли это заставит его изменить стратегию?

Мы как-то с вами говорили, что если потенциальный объем экспорта упадет до четырех миллионов баррелей в сутки, тогда можно будет о чем-то говорить. Сейчас этот показатель составляет 3,8 миллиона, если верить тому, что пишут. Но это нефть.

Желательно, чтобы аналогичным образом обвалились показатели по сжиженному газу. Сейчас ситуация в Москве уже очень тяжелая. Но неправильно объяснять нынешнее поведение переговорной группы этими экономическими трудностями.

Путину абсолютно все равно. У него еще есть ресурс, чтобы выжать последние соки из того, что называется рашистским обществом. Это общество еще позволяет на себя давить.

В то же время Россия уже не может восполнить потери на фронте за счет мобилизованных людей. Сегодня в рамках пензенского эксперимента не могут набрать 25 тысяч человек, хотя потери составляют 52 тысячи. Уже и Москву привлекли. Китай-город ежедневно подвергают давлению, но все равно получается лишь 25 тысяч. В Санкт-Петербурге ситуация такая же.

Эта делегация привозит на переговоры карты, не соответствующие действительности. Хорошо, что там есть Гнатов, который все это знает и прямо говорит: "Что вы выдумываете? Вы лжете". Американцы также это знают, в частности Кушнер и Виткофф. Очевидно, что московский фюрер из последних сил пытается провести атаку на гражданскую инфраструктуру и наносить удары по мирному населению. Это преступления.

И когда в условиях таких атак рассказывают о том, что нас повели по дороге счастья, хочется спросить: "Где ты вообще находишься? Где ты был все эти месяцы?" Девять месяцев Трамп и Путин устраивали заговор против Украины. Этот заговор развалился и в Москве, и в Вашингтоне, ведь республиканцев выбросили на свалку вместе с Трампом.

И вот в этой ситуации выходить и говорить, что нас повели по пути счастья, – это просто заблуждение. Это инструмент, с помощью которого вас поймают на переговорах, заставив мечтать о ситуации "после". Вместо того, чтобы раскрыть директивы и четко им следовать.

Какие сценарии возможны дальше и повлияет ли на них "голубая волна" в США

Какие сценарии могут разворачиваться дальше? Лукашенко уже говорит Путину о том, как хорошо, что российские войска и техника находятся в Беларуси на западной границе с Европой. Могут ли снова продвигать идею встречи Зеленского с Путиным в Минске? Связаны ли эти события?

Надо отдать должное этому колхозному товарищу из Беларуси. Он очень тонко чувствует ситуацию. Понимает, что сейчас не грех было бы заглянуть к московскому деспоту и попытаться навязать ему определенный механизм, чтобы европейцы снова начали летать в Минск. Это совершенно неприемлемо.

Кстати, Александр Лукашенко пытается договориться с США об освобождении политических заключенных в обмен на ослабление санкций. В ходе переговоров со спецпосланцем Дональда Трампа Джоном Коулом белорусский режим согласился отпустить 25 человек, а в ответ Вашингтон снял ограничения с ряда белорусских предприятий, в частности "Лакокраски" и "Беллесбумпрома". В то же время Лукашенко хочет добиться новых уступок от Запада, но не собирается прекращать репрессии и менять политику сближения с Россией.

Когда я слышу тезис о том, что президент может встретиться где угодно, хоть в Арктике, лишь бы не в Москве, могу назвать страны, где президент Украины не может встречаться с московской соплей. Это Северная Корея, Беларусь, Куба, Венгрия, Словакия, Чехия, Грузия. Я могу составить целую энциклопедию из стран, где такая встреча просто неприемлема.

Каждое слово здесь имеет огромное значение. Лукашенко понял, что ситуация может сдвинуться с мертвой точки, и хочет этим воспользоваться.

До начала работы Трехсторонней контактной группы в Минске в 2014 году туда прилетало четыре международных рейса в сутки. Через два месяца после начала переговоров их было уже 80. Вот вам ответ на вопрос, что такое Лукашенко и как он ловит ветер в свои паруса.

Но и здесь он ошибся. Ведь московского деспота нужно дожимать. Украина справляется с болью, горем, слезами и смертями. И делает это, несмотря на предательство манхэттенского императора.

А может ли победа демократов в США изменить ситуацию? Или это последняя попытка Трампа и Путина создать видимость переговоров и склонить Украину к миру на любых условиях?

Обратите внимание на один момент. Вчерашнее совместное заявление европейцев, Украины и американцев содержит пункт о том, что все участники согласились: соглашение может быть достигнуто только на основе суверенитета и территориальной целостности. А теперь зайдите на страницу Виткоффа. Там к этому заявлению добавлены еще два абзаца, в которых говорится о сложности принятия территориальных решений и прочей чепухе.

Эту встречу Виткофф и Кушнер использовали, чтобы завтра спасти себя. Их сейчас не интересуют переговоры по существу – они спасают себя и своего босса. Это нужно учитывать, оценивая все, что происходило в Абу-Даби.

Надо же так сыграть: пусть эмиратовцы платят, а мы здесь побыкуем и поуправляем этим процессом. Вы когда-нибудь видели что-то подобное в дипломатии? Мы побыкуем, поуправляем, но все равно заплатят эмиратцы, потому что у нас не хватает средств, карманы пусты.

Это на самом деле позор и стыд для Трампа, Виткоффа и Кушнера. Поэтому здесь все понятно. Все, что произошло в Абу-Даби, – это, говоря простым языком, цирк на проволоке и больше ничего.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.