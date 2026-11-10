В состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли представители ФСБ. Среди них – Дмитрий Минаев, которого украинская сторона связывала с неудавшейся попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства "Интерфакс" и ТАСС.

Кто представляет Россию на переговорах в Абу-Даби?

В частности, Россию на переговорах представляют начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и его первый заместитель Дмитрий Минаев, возглавляющий Департамент контрразведывательных операций.

Также в состав делегации вошел первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин.

Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Среди других ее участников – представители администрации Кремля и министерства иностранных дел России.

Издание "Важные истории" обратило внимание на Алексея Комкова. Ранее он возглавлял пятую службу ФСБ, которая, по данным журналистов, сыграла важную роль в подготовке вторжения в Украину. В частности, ее представители, возможно, убедили Путина, что Киев удастся захватить за несколько дней.

Издание "Агентство" акцентирует внимание на фигуре Дмитрия Минаева, возглавляющего Департамент контрразведывательных операций ФСБ. Эта структура, по данным журналистов, организовывала задержания американских граждан в России, которых впоследствии использовали для обмена на российских заключенных. Среди них был журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Как писало WSJ, украинские чиновники утверждают, что именно Минаев приказал сотрудникам взорвать два автомобиля в Киеве в 2017 году. В результате взрывов погибли сотрудники ГУР и СБУ Максим Шаповал и Александр Хараберюш.

По словам украинских чиновников, Минаев также причастен к неудавшейся попытке убийства тогдашнего руководителя военной разведки Кирилла Буданова в 2019 году. Тогда он еще был офицером военной разведки, а не возглавлял ГУР.

Сейчас Буданов возглавляет Офис президента Украины и входит в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Трехсторонняя встреча Украины, США и России началась 10 ноября в столице ОАЭ. Стороны обсуждают прекращение боевых действий и возможные пути завершения войны.