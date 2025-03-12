8 часов разговоров без перерыва и тяжелые компромиссы: Тихий о переговорах в Джидде

Все подробности переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии можно будет раскрыть только через много лет. В то же время есть детали, которые не навредят, если их обнародовать сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого. Он рассказал, что переговоры обеих сторон в Джидде продолжались в целом более восьми часов.

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Как прошли переговоры в Джидде

Встреча, по словам представителя, продолжалась почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа. Комментируя впечатления от такой продолжительности, он заметил, что историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений.

Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, гору берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции,

– написал он.

По его словам, важным нюансом был эмоциональный и информационный фон встречи, который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. Спикер констатировал, что за этим событием следили со всего мира, перед встречей инфопространство было "забито" статьями из неназванных источников.

"В украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро. Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня в пол оборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд", – рассказал чиновник.

В то же время Георгий Тихий рассказал, что на финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл и президент Украины Владимир Зеленский, который направил делегацию на защиту принципиальных позиций и "мудрую гибкость".

Нет лучшей награды за такой сумасшедший день, чем уже сидя в самолете узнать короткое сухое подтверждение от наших дипломатов в Польше о том, что все процессы в Жешуве только что были восстановлены. Ну а также смотреть на то, как в российском инфопространстве "пожарки ездят и люди суетятся". Потому что увидели, что Украина только что полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры,

– резюмировал спикер.

Напомним, США и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. По итогам встречи в Вашингтоне отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощь Украине. Также Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней.