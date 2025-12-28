Трамп сказал журналистам "выйти поесть что-то на улице"
- Трамп шутливо пригласил журналистов поесть на улице.
- Позже команда Мар-а-Лаго организовала питание для СМИ, угощения включали сосиски в тесте и стейки.
На встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в роскошной резиденции американского президента Мар-а-Лаго участников переговоров угощали изысканными блюдами, в частности шоколадным тортом имени Трампа. А сам глава Белого дома пригласил к угощению и присутствующих журналистов.
Впрочем, сделал он это в несколько "нестандартный" способ. Детали рассказывает 24 Канал
Актуально Зеленский прибыл в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в Майами
Как Трамп отнесся к журналистам?
Вечером 28 декабря в рамках встречи лидеров Украины и США состоялась и торжественная трапеза. Представители СМИ не остались без внимания Дональда Трампа. Он в шутливой манере предложил журналистам выйти на улицу и поесть.
Вы хотите поесть, или считаете это взяткой, и поэтому не можете писать честно?,
– спросил президент США.
Затем он обратился к сотруднице с просьбой вывести прессу на улицу и поручить шеф-повару приготовить что-то вкусное.
Впоследствии появилась информация и о том, что команда Мар-а-Лаго по личному указанию Трампа организовала питание для представителей СМИ.
Как сообщает корреспондент DW Михаил Комадовский, журналистов угощают сосисками в тесте, стейками, картофелем фри, креветками в кокосовой панировке, печеньем и водой. В то же время съемку еды запрещено.
Больше о визите Зеленского во Флориду
Стоит отметить, что еще до обеденного перерыва Владимир Зеленский и Дональд Трамп вышли к прессе и ответили на вопросы журналистов.
В частности глава Белого дома заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны в Украине, подчеркнув, что конфликт может или завершиться, или затянуться на длительный период.
Кроме этого, президент США выразил убеждение, что как украинская сторона, так и российская заинтересованы в достижении мира.