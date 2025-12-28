Впрочем, сделал он это в несколько "нестандартный" способ. Детали рассказывает 24 Канал

Как Трамп отнесся к журналистам?

Вечером 28 декабря в рамках встречи лидеров Украины и США состоялась и торжественная трапеза. Представители СМИ не остались без внимания Дональда Трампа. Он в шутливой манере предложил журналистам выйти на улицу и поесть.

Вы хотите поесть, или считаете это взяткой, и поэтому не можете писать честно?,

– спросил президент США.

Затем он обратился к сотруднице с просьбой вывести прессу на улицу и поручить шеф-повару приготовить что-то вкусное.

Впоследствии появилась информация и о том, что команда Мар-а-Лаго по личному указанию Трампа организовала питание для представителей СМИ.

Как сообщает корреспондент DW Михаил Комадовский, журналистов угощают сосисками в тесте, стейками, картофелем фри, креветками в кокосовой панировке, печеньем и водой. В то же время съемку еды запрещено.

