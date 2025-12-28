Втім, зробив він це в дещо "нестандартний" спосіб. Деталі розповідає 24 Канал

Актуально Зеленський прибув у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Маямі

Як Трамп поставився до журналістів?

Увечері 28 грудня в межах зустрічі лідерів України та США відбулася й урочиста трапеза. Представники ЗМІ не залишися без уваги Дональда Трампа. Він у жартівливій манері запропонував журналістам вийти надвір і поїсти.

Ви хочете поїсти, чи вважаєте це хабарем, і тому не можете писати чесно?,

– запитав президент США.

Потім він звернувся до співробітниці з проханням вивести пресу на вулицю та доручити шеф-кухарю приготувати щось смачне.

Згодом з'явилася інформація і про те, що команда Мар-а-Лаго за особистою вказівкою Трампа організувала харчування для представників ЗМІ.

Як повідомляє кореспондент DW Михайло Комадовський, журналістів пригощають сосисками в тісті, стейками, картоплею фрі, креветками в кокосовій паніровці, печивом та водою. Водночас зйомку їжі заборонено.

Більше про візит Зеленського до Флориди