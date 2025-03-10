Трамп это обещал: какого перемирия в Украине хочет президент США

Американская сторона во время переговоров может требовать от Украины согласиться на перемирие на суше. Это будет выгодно для россиян, ведь пауза даст им возможность перегруппироваться и восстановить силы.

Такое условие со стороны США вполне понятно и отвечает интересам Дональда Трампа. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, объяснив, что президент США с самого начала обещал прекращение огня.

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Личное желание Трампа

Видение этой войны в глазах американского лидера довольно простое. Он думает, что просто остановить огонь, перестать стрелять – поможет решить глобальный конфликт. На самом деле это не так.

Он обещал не закончить войну, не сделать такие условия, чтобы Россия снова не напала, а что-то значительно проще. Он обещал остановить боевые действия, а для этого нужно, чтобы на суше не было огня,

– подчеркнул Александр Краев.

Поэтому американцы будут подчеркивать именно на этом, потому что такова личная цель Дональда Трампа. Он будет продвигать свою идею, чтобы показать, что якобы выполнил обещание. При этом европейцы и американцы настаивают на частичном перемирии,, которое будет касаться воздуха, моря и энергетики.

"Это не означает, что переговоры с американцами провалятся. Нет, нам и без того есть о чем говорить, например, соглашение о редкоземельных металлах до сих пор не подписано. Гарантий безопасности, которых хочет Украина, пока нет", – добавил Краев.

Однако, в определенный момент – или на встрече в Саудовской Аравии, или на другой, придется признать, что американцы хотят прямых переговоров между Украиной и Россией. Именно там придется говорить о прекращении боевых действий на суше, на что Украина сейчас не соглашается.