Будет позитивный сигнал: что может измениться после российско-американских переговоров

Представители России Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию на переговоры с американцами. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет в них участвовать, даже если его об этом попросят.

Встреча будет касаться завершения войны в Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что стороны также будут устанавливать коммуникацию между Вашингтоном и Москвой.

К теме Отношения с США, санкции и Украина: что россияне обсуждают с американцами в Эр-Риаде

Позитив для россиян

Между Россией и США уже происходили переговоры в телефонном режиме. Но именно после встречи в Эр-Рияде отношения двух стран могут выйти на другой уровень. Ведь за последние годы общение было сведено к минимуму.

Я не возлагаю больших надежд на эту встречу в контексте мирного урегулирования. Это лишь попытка найти точки соприкосновения, возможности для дальнейшего сотрудничества,

– подчеркнул эксперт-международник.

Ожидать прорыва по миру не стоит, так же как и положительных прогнозов. Сейчас стороны только будут определяться, куда двигаться дальше и будут говорить о персональной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Если стороны обменяются мнениями о мире, то, скорее всего, это будет не в публичной плоскости, а только между членами делегаций.

"В любом случае, я думаю, что будет какой-то положительный результат относительно того, что стороны в дальнейшем будут договариваться о коммуникации. Это позитив для них, а для Украины важно, чтобы все такие вопросы решали только с нашим участием", – отметил Станислав Желиховский.

Возможно ли общение Украины и России

Пока не предполагается участие Киева в переговорах между Вашингтоном и Москвой. Возможно, определенная коммуникация будет между Украиной и Саудовской Аравией, которая принимает делегации. К тому же Владимир Зеленский должен посетить страну, а Саудовская Аравия помогает нам в обмене военных.

По коммуникации между Украиной и Россией, я считаю, что вряд ли мы можем ожидать этого в ближайшей перспективе. Сначала нужно усилить взаимодействие с американцами, приобщать к этому процессу европейский мир,

– добавил Желиховский.

Украина не хочет идти на переговоры со слабой позиции. Вероятно, ближайшее время мы будем работать в рамках двусторонних переговоров с нашими партнерами. Когда будет ясность, можно ли будет достичь прекращения огня на приемлемых условиях – тогда возможны встречи с россиянами.

Заметим, в США встречу с россиянами назвали "первым шагом" и "поворотным моментом". Однако, факт общения не стоит рассматривать как продвижение в мирных переговорах.