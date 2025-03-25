В заявлении Умерова была примечательная деталь: каковы итоги переговоров в Эр-Рияде

Рустем Умеров, который был в составе делегации во время переговоров с США, поделился ключевыми результатами встречи. В частности стороны договорились о безопасной навигации в Черном море и отказались от ударов по энергетической инфраструктуре.

Россияне вынуждены идти на шаги, которые диктуют им Соединенные Штаты. Таким мнением с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики “Вежа” Валерий Клочок, заметив, что Дональд Трамп хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.

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Договоренности с Россией хотят подать как победу Дональда Трампа, создать ему образ президента, который выполняет обещания. Это подтверждают постоянная лесть от команды американского лидера.

То, что Трамп поставил задачу завершить войну, нам помогает. Но условия, при которых это произойдет, его не слишком волнуют. Для него главное, чтобы стороны перестали стрелять,

– отметил Валерий Клочок.

Для Трампа не так важны территории, как репутационные потери. Ведь он хочет продемонстрировать, что достиг справедливого мира и не поддался на ультиматумы Путина. Речь идет о требованиях отдать России 4 украинские области.

Интересная ситуация возникла с Запорожской АЭС. Именно на нее положил глаз Дональд Трамп. Он хочет инвестировать в этот объект, покупать энергоресурсы, в частности российские, и продавать их Европе – все это подходит под концепцию американского президента.

Россия видит желание Трампа как можно быстрее закончить войну и пытается этим спекулировать. Например, диктует свои условия. Но не все так однозначно воспринимается в Белом доме, как хотелось бы россиянам.

Сейчас есть заявление Белого дома, которое согласовано с Украиной. Умеров акцентировал на примечательной детали о том, что договоренности, которые он опубликовал, были достигнуты между тремя сторонами. Наверняка, они зафиксированы в документе и подписаны,

– предположил Валерий Клочок.

В заявлении, которое озвучил Умеров, появились дополнительные пункты о третьих странах. Россия говорит об ООН. Поэтому Белый дом выдвинул такие условия, которые Москва не может ни отвергнуть, ни сразу принять.

В США заявляют, что прекращение войны будет пошаговым. Сначала – отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, Черном море, параллельно работа над обменом пленными и возвращением похищенных детей. Следующим этапом должно быть всеобъемлющее прекращение огня.