Зеленский анонсировал новые раунды переговоров "в ближайшее время"

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии завершились переговоры Украины и России при посредничестве США. Ожидается, что новые встречи будут уже скоро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции 25 марта.

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Когда будут новые переговоры

Так, отвечая на вопрос, назначены ли следующие раунды переговоров Украины и США, Зеленский ответил: "Договорились, что будут. В ближайшее время".

Заметим, по результатам этого раунда переговоров Украина и Россия договорились о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергоструктуре. Кроме этого, стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.

Министр обороны Рустем Умерова заявил, что для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.

Интересно, что Россия заявила, что перемирие в энергетике вступило в силу 18 марта, а тишина в Черном море начнется только после ослабления санкций. Зеленский отметил, что российская сторона врет и Москва должна получить больше санкций в случае нарушения договоренностей.