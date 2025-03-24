Умеров прибыл на новый раунд переговоров с делегацией США, – СМИ

В Саудовской Аравии продолжается второй день переговоров. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже прибыл на новый раунд переговоров с делегацией США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мировые информагентства.

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Что известно о переговорах в Эр-Рияде

В понедельник, 24 марта, пройдет второй раунд переговоров делегаций Украины и США.

Накануне, 23 марта, уже была встреча обеих команд.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, с американцами удалось обсудить ключевые моменты, в частности, и вопросы энергетики. Он назвал разговор "продуктивным и целенаправленным".

К слову, в промежутке между переговорами с Украиной, США уже встретились с российской делегацией. Произошло это утром, 24 марта.

Впрочем, единственное, что россияне заявили это то, что переговоры еще продолжаются, а потому во время них они не могут предоставлять информации.

Сам разговор между США и Россией длился несколько часов без участия журналистов.