Не Минск-3 и не Ялта-2, – Сибига о результатах переговоров в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за создание справедливого и прочного мира.

Об этом глава МИД сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, передает корреспондентка 24 Канала.

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Сибига прокомментировал результаты переговоров в Саудовской Аравии

На пути домой после переговоров с представителями американскими партнерами в Джидде, Андрей Сибига заехал в Варшаву. Он проинформировал польскую сторону о результатах этих переговоров.

Украина согласилась на временное 30-дневное перемирие. Теперь Вашингтон должен провести переговоры с Москвой.

"Сейчас мы ждем позицию российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы готовы со своей стороны создать соответствующую команду, которая будет отрабатывать именно эту дорожную карту, как идти к этому перемирию, если до него дойдет", – сказал Андрей Сибига.

Министр иностранных дел отметил, что именно Украина "больше всего хочет закончить эту войну и заключить справедливый мир".

"Нам очень важно иметь поддержку наших партнеров именно в достижении справедливого мира. Нам не нужно просто отсутствие войны, нам не нужен Минск-3 и нам не нужна Ялта - 2", – сказал глава украинского МИД.

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Добавим, что представитель МИД Георгий Тихий рассказал подробнее, как проходили переговоры Украины и США в Саудовской Аравии.

"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия", – рассказал Тихий.

Представитель МИД отметил, что конечно, все подробности можно будет раскрыть только через много лет, однако поделился несколькими нюансами.

Тихий указал, что переговоры продолжались в общей сложности более 8 часов – "почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа".

"О впечатлении от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", – добавил он.

Представитель украинского МИД также назвал важным фактором "эмоциональный и информационный фон встречи", который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. По его словам, встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "осведомленных источников".

Еще одним нюансом, по мнению Тихого, является важность личной роли переговорщиков. Представитель МИД подчеркнул, что в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, "все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро".

"Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига взглянул на меня в пол-оборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд"", – написал Георгий Тихий.

Он добавил, что на финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично Владимир Зеленский. "Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат", – рассказал спикер МИД.

Тихий сообщил, что уже в самолете после переговоров поступило подтверждение от дипломатов, что "все процессы в Жешуве только что были восстановлены".

При этом он отметил, что Украина "полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры".