Зеленский оценил шансы на личный приезд Путина в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский призвал диктатора Путина провести личную встречу в Турции 15 мая. Впрочем, в России до сих пор не сказали, решится ли их глава прибыть на эти переговоры.

В интервью изданию Spiegel президент Зеленский рассказал, верит ли в то, что хозяин Кремля приедет в Турцию, передает 24 Канал.

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Верит ли Зеленский в личную встречу с Путиным

Зеленский не верит, что Путин приедет на прямые переговоры, и считает, что тот боится этой встречи. Однако, полностью такую возможность не отвергает.

Во-первых, я не очень верю, что Путин лично способен на встречу. Мне кажется, он боится. Хотя, если он почувствует серьезный удар по своей экономике, то и его народ, россияне, тоже это почувствуют? Поэтому я думаю, что все-таки есть шанс, что он приедет,

– сказал президент Украины.

Он считает, что во время этой личной встречи им придется "каким-то образом найти формат для прекращения войны".

"Несомненно, есть вещи, по которым мы должны договориться, а технические детали можно обсудить в другом формате. Когда я встречаюсь с Путиным, это должно заканчиваться политической победой – прекращением огня или обменом пленными, всех на всех", – заметил Зеленский.

Глава государства также добавил, если российский диктатор не придет в Турцию, то это означает, что он не хочет политической победы "ни для своего общества, ни для нашего".

К слову, Зеленский обсудил возможные переговоры с турецким президентом. Он рассказал, что оба будут иметь встречу в Анкаре. Если россияне будут манипулировать и требовать встречи в Стамбуле, то они готовы приехать и туда.

Зеленский в интервью 13 мая отметил, что будет сделано все, чтобы эта встреча таки состоялась.