Должно быть жесткое условие: без чего невозможны нормальные переговоры в Стамбуле

И Россия, и Украина пытались загнать друг друга в ловушку в контексте мирных переговоров в Стамбуле. Зеленский сделал правильный шаг, когда заявил, что ждет Путина 15 мая.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Путин не случайно говорил о Стамбуле. Он хочет договариваться на основе российского проекта договора, где они придумали огромное количество неадекватных требований.

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Чего ожидать от переговоров

Как отметил Фесенко, Зеленский своим вызовом Путину сломал всю российскую стратегию. Он фактически вызвал его на поединок. В России же, вероятнее всего, надеялись, что Украина отвергнет идею встречи в Стамбуле.

Сейчас многое зависит от того, каких переговорщиков отправит Россия. Зеленский не будет встречаться ни с кем со стороны России, кроме Путина. Если приедет другая делегация, то и от Украины должны быть переговорщики того же уровня.

Статусно должны быть чиновники такого же уровня. Но должно быть жесткое условие – переговоры только о прекращении огня. Мы не будем разговаривать о ваших прихотях, если предварительно не согласитесь на прекращение огня,

– подчеркнул Фесенко.

Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы в переговорах Украины и России присутствовали американцы. Или какой-то другой модератор, который сможет стать посредником. Без этого трудно представить, что переговоры пройдут эффективно.

Без качественного модератора нормальных переговоров не будет. Тут очень неуместны слова Стива Уиткоффа, что нужно всего лишь посадить Россию и Украину за стол переговоров – и они легко договорятся. Это может сказать только тот человек, который совсем не понимает природу этой войны,

– сказал Фесенко.

Добавим, Дональд Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле. От США туда должны прибыть спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог. Также пока диктатор Путин так и не ответил, приедет ли он в Турцию.