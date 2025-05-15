"Ключевая тема": в WSJ узнали, чего может касаться встреча между Украиной и Россией в Стамбуле

В Стамбуле могут состояться первые за долгое время прямые переговоры между Украиной и Россией. Главной темой встречи может стать 30-дневное прекращение огня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что могут обсуждать на переговорах в Турции

В издании отмечают, что на переговорах в Турции 15 мая украинская делегация будет требовать только одного – 30-дневного прекращения огня.

Эту информацию также подтверждает источник Общественного, знакомый с позицией Украины. Впрочем, все еще остается неизвестным, кто войдет в украинскую делегацию.

В то же время глава Кремля Владимир Путин желает фактической капитуляции Украины, несмотря на то, что в течение последних двух лет его армия смогла захватить лишь 1% территории Украины

Издание также указывает на то, что Путин отправил в Турцию на встречу с украинской делегацией чиновников невысокого ранга. Это поставило под сомнение то, вообще состоятся ли эти переговоры и отвергло любые надежды на "прорыв" в переговорном процессе.