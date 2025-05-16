Пока наша делегация будет проводить мероприятия в Стамбуле, Владимир Владимирович Зеленский будет встречаться с лидерами ЕС в Албании. Ожидается, что он будет говорить со Стармером, Макроном и Мерцом по завершению войны и санкций против России.