Пока наша делегация будет проводить мероприятия в Стамбуле, Владимир Владимирович Зеленский будет встречаться с лидерами ЕС в Албании. Ожидается, что он будет говорить со Стармером, Макроном и Мерцом по завершению войны и санкций против России.
Рубио все же есть: известно, кто представляет делегацию США в Стамбуле
- В Стамбуле 16 мая началась трехсторонняя встреча между Украиной, США и Турцией.
- Турцию представляют Ибрагим Калын и Хакан Фидан, США – Марко Рубио, Кит Келлог и Том Баррак, Украину – Рустем Умеров.
- На 12:30 запланированы переговоры России, Украины и Турции, где российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский.
Утром 16 мая в Стамбуле стартовала трехсторонняя встреча между Украиной, США и Турцией. Интересно, что в составе американской делегации все же присутствует госсекретарь Марко Рубио.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины, США и Турции
Что известно о трехсторонних переговорах в Стамбуле
Так, Турцию на переговорах в Стамбуле представляют глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.
С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак. Украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Трехсторонняя встреча с участием представителей Киева, Вашингтона и Анкары стартовала в 10:45.
Встреча США, Украины и Турции в Стамбуле: смотрите видео: смотрите видео
Уже на 12:30 запланированы переговоры России, Украины и Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Интересно, что россияне против присутствия представителей США на встрече. Также СМИ утверждают, что представитель Турции после приветствия должен покинуть переговоры.
По данным BBC, директор по политическому планированию Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации Мединским.