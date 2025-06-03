"Коалиция желающих" планирует долгосрочную поддержку Украины, ведь предполагает, что Дональд Трамп может оставить Европу с Россией один на один. Именно Владимир Путин очень бы хотел, чтобы президент США в дальнейшем оставался "нейтральным посредником".

Однако Трампу это сделать не позволят. Такое мнение 24 Каналу выразил американский политик, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Вашингтон не сможет выйти из переговоров, даже, если бы этого захотел президент.

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Кто не позволит Трампу выйти из переговоров

Американский политик отметил, что Владимир Путин пытается избежать встречи с Владимиром Зеленским. На переговорах в Стамбуле Украина хочет услышать от России конкретику, но российский диктатор не хочет прекратить огонь.

Каждый день эту информацию доносят Трампу, который начинает убеждаться, кто именно из сторон не планирует заканчивать войну. Любимый канал президента США Fox News все время показывает, как российские дроны и ракеты атакуют Украину. Российский диктатор не хотел бы, что президент США соскочил с позиции посредника. Однако уже и самим американцам стыдно, что Трамп играет роль посредника между убийцей и народом, который борется за свободу.

Трамп как будто хочет помирить двух людей. Это мерзко и недопустимо. Однако сейчас есть недовольство граждан, а Путин плюет ему в лицо, атакуя Украину. Он может сказать слова Джей Ди Весна о том, что стоит выйти из переговорного процесса и теперь война – проблема Европы. Однако Трампу не дадут стоять в стороне. Никогда. Американцы и Конгресс не допустят этого,

– подчеркнул он.

Пинкус заметил, что Трамп с опозданием, но понимает, что цель российского диктатора – вся Украина, а затем, вероятно, страны Балтии. Путин мечтает о восстановлении Советского Союза. Именно поэтому, по мнению американского политика, перемирие, о котором возможно удастся договориться на переговорах в Турции, не даст никакого результата.

"Я бы хотел, чтобы Трамп был зол на Путина и применил давление. Чтобы он заявил, что отдает Украине все виды вооружения, которые ей нужны, чтобы передал ей замороженные российские активы. Соскочить или махнуть на Украину рукой ему точно не получится", – добавил он.

Кстати, в Конгрессе США уже подготовили новый законопроект об усилении санкций против России. Однако Трамп сообщил, что еще не знает, поддержит ли его, потому что "должен увидеть законопроект".