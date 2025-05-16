"Это безумие": российские журналисты сорвали преспидход к украинской делегации в Стамбуле

По итогам переговоров в Стамбуле должна была состояться встреча журналистов с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Однако россияне помешали процессу.

Российские пропагандисты не давали пройти украинским журналистам, рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находилась на месте. Более того, охрана пропустила именно россиян к министру обороны Украины.

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Россияне сорвали преспидхид с украинской делегацией

В Стамбуле, после переговоров украинской и российской стороны, должна была состояться встреча журналистов с представителями делегаций. Журналистка и ведущая 24 Канала находилась на месте, однако на пресс-подход с Рустемом Умеровым ей попасть не удалось.

То, что здесь происходило, – абсолютное безумие. На моем опыте никогда ничего подобного не было. Нас не впускают, Российские журналисты сзади начали просто бешеным темпом и количеством давить нас. Было впечатление, что эта толпа нас просто затопчет,

– объяснила Андриана Кучер.

По словам журналистки, россиян собралось действительно много. Они работают в больших командах – одно медиа может сопровождаться десятью сотрудниками.

"Когда вышел господин Умеров, должна была быть возможность задать ему несколько вопросов. Но этого не удалось сделать из-за того, что здесь происходил сплошной хаос. Россияне начали выкрикивать, готова ли Украина выйти из четырех регионов, но не было возможности даже услышать ответы министра обороны. С одной стороны нас поджимали россияне, которых было очень много, а спереди нас отжимали охранники", – рассказала журналистка.

В конце концов, получилось так, что охрана пропустила российских пропагандистов, а украинских журналистов силой начали отталкивать назад.

Все же Кучер выразила надежду, что надлежащие условия для встречи украинской делегации с журналистами еще могут обустроить. Добавим, что на 18:00 16 мая запланирована большая пресс-конференция Рустема Умерова.