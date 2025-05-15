"Путин не прилетел – мне там делать нечего": Зеленский о переговорах в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сворачивает активное участие в переговорах в Стамбуле из-за отсутствия российского диктатора Путина. По его словам, без присутствия руководителя Кремля обсуждать что-то с российской делегацией нет смысла.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Украина ограничила до минимума участие в переговорах с российской стороной из-за отсутствия российского диктатора Владимира Путина.

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Переговоры в Стамбуле без Путина

Делегация приедет в Стамбул, но без топ-чиновников.

Но начальнику Генштаба, пока, главе СБУ и еще нескольким людям, которые в нашей делегации, которые сейчас со мной приехали, и соответственно мне, также нечего делать, потому что Путин не прилетел пока, или совсем, никто этого не знает,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп дал сигнал о возможном появлении на этих переговорах.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности Украины к прямым переговорам с Россией относительно безусловного прекращения огня.

Зеленский подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам, и напомнил, что Россия предложила переговоры.