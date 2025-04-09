Между представителями Соединенных Штатов Америки и России состоятся 10 апреля 2025 года переговоры в Стамбуле. Стороны, вероятно, не будут обсуждать завершение российско-украинской войны. Основным станет несколько другой вопрос, никак не связанный с агрессией оккупантов.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заверил, что процесс нормализации отношений между США и Россией нелегкий, однако он вроде бы движется в правильном направлении. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что на самом деле нет никаких признаков того, что связи между этими странами налаживаются.

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"К сожалению, мы имеем администрацию Дональда Трампа, которая решила, что Россия им нужна. Варианты для этого могут быть разнообразными. США пытаются использовать Россию", – сказал он.

Цель встречи в Турции

Михаил Шейтельман отметил, что в окружении Владимира Путина проговорилось.

Оказывается, что все эти переговоры, которые продолжались между Россией и США были о возможности вернуть дипломатическую собственность страны-агрессора,

– подчеркнул он.

Вероятно, говорится о какой-то собственности олигархов, которую Кремль переписал на свое посольство в США. Теперь россияне пытаются доказать американцам, что все это арестовано незаконно, ведь вроде бы является дипломатической собственностью, на которую нельзя накладывать санкции.

Важно! Политолог Вадим Денисенко считает, что Путин не заинтересован в прекращении войны и будет делать все, чтобы ее продолжить. Анонсированная встреча российской и американской делегаций 10 апреля в Стамбуле, вероятно, будет касаться геополитических тем – Черного моря, Сирии, Ирана и торговли. Россия, по словам Денисенко, может предлагать экономические схемы, чтобы обойти санкции, однако главную роль в этом вопросе будет играть позиция ЕС.

По словам политтехнолога, оказывается, что главной целью переговоров россиян с американцами является не война в Украине, а их финансовые интересы.