Прессекретар кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков запевнив, що процес нормалізації відносин між США та Росією нелегкий, однак він начебто рухається в правильному напрямку. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що насправді немає ніяких ознак того, що зв'язки між цими країнами налагоджуються.

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"На жаль, ми маємо адміністрацією Дональда Трампа, яка вирішила, що Росія їм потрібна. Варіанти для цього можуть бути різноманітними. США намагаються використати Росію", – сказав він.

Мета зустрічі у Туреччині

Михайло Шейтельман зауважив, що в оточенні Владіміра Путіна проговорилося.

Виявляється, що всі ці перемовини, які тривали між Росією і США були про можливості повернути дипломатичну власність країни-агресорки,

– підкреслив він.

Ймовірно, мовиться про якусь власність олігархів, яку Кремль переписав на своє посольство у США. Тепер росіяни намагаються довести американцям, що все це арештовано незаконно, адже начебто є дипломатичною власністю, на яку не можна накладати санкції.

Важливо! Політолог Вадим Денисенко вважає, що Путін не зацікавлений у припиненні війни й робитиме все, щоб її продовжити. Анонсована зустріч російської та американської делегацій 10 квітня у Стамбулі, ймовірно, стосуватиметься геополітичних тем – Чорного моря, Сирії, Ірану та торгівлі. Росія, за словами Денисенка, може пропонувати економічні схеми, щоб обійти санкції, однак головну роль у цьому питанні відіграватиме позиція ЄС.

За словами політтехнолога, виявляється, що головною метою переговорів росіян з американцями є не війна в Україні, а їхні фінансові інтереси.