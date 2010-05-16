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24 Канал Новости Украины Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: все о ходе и заявлениях сторон
16 мая, 13:38
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Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: все о ходе и заявлениях сторон

Ирина Чеботникова

16 мая в Турции начались переговоры между Украиной и Россией. 24 Канал освещает их в режиме онлайн.

Напомним, россияне до последнего держали в секрете состав своей делегации. А когда обнародовали его, это стало пощечиной всему миру. Путин, который сам предложил Зеленскому прямые переговоры, решил не ехать в Стамбул. Поэтому украинский президент отправил делегацию, а сам вылетел в Албанию.

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Что происходит на переговорах Украины и России в Турции 16 мая

 

14:15, 16 мая

Еще одно видео с переговоров

13:53, 16 мая

До начала встречи Умеров говорил, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня

Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех",
– написал он ранее.

13:48, 16 мая

Глава МИД Турции: эта встреча определит будущую встречу между Зеленским и Путиным

По его мнению, переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом.

"Есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", – сказал Хакан Фидан.
 

13:45, 16 мая

Ермак о переговорах в Стамбуле 16 мая

Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают.
 

13:40, 16 мая

Все делегации на месте

13:38, 16 мая

Переговоры начались, передает корреспондентка 24 Канала.

13:36, 16 мая

Украинская делегация на месте. Россиян нет

13:30, 16 мая

Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет номер один в повестке дня – это полное безусловное длительное прекращение огня,
– сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что именно это будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе.

13:27, 16 мая

Встреча, которая должна была начаться, в 12:30, до сих пор не началась.

Российские СМИ пишут, что переговоры должны стартовать "в ближайшее время".

13:17, 16 мая

Россияне пишут, что авто Мединского прибыло на место переговоров с Украиной. До того Мединский встретился с представителями США.

13:00, 16 мая

Российская делегация, как сообщают корреспонденты 24 Канала, приехала на место встречи – во дворец Долмабахче.