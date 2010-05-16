Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: все о ходе и заявлениях сторон

16 мая в Турции начались переговоры между Украиной и Россией. 24 Канал освещает их в режиме онлайн.

Напомним, россияне до последнего держали в секрете состав своей делегации. А когда обнародовали его, это стало пощечиной всему миру. Путин, который сам предложил Зеленскому прямые переговоры, решил не ехать в Стамбул. Поэтому украинский президент отправил делегацию, а сам вылетел в Албанию.

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Что происходит на переговорах Украины и России в Турции 16 мая