Должны были состояться 12 мая: Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
- Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией по вопросу нацменьшинств.
- Эта встреча должна была стать началом регулярных переговоров.
Будапешт перенес запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров
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Будапешт отложил переговоры по нацменьшинствам
В Министерстве юстиции указали, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии.
Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.
Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла делегация Украины.
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Напомним, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.
Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.
По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.