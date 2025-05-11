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24 Канал Новости мира Должны были состояться 12 мая: Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
11 мая, 08:13
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Должны были состояться 12 мая: Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией по вопросу нацменьшинств.
  • Эта встреча должна была стать началом регулярных переговоров.

Будапешт перенес запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

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Будапешт отложил переговоры по нацменьшинствам

В Министерстве юстиции указали, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии.

Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла делегация Украины.

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Напомним, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.

Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.